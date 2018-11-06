В Ярославле сокращается общественный транспорт

Положение двух предприятий общественного транспорта Ярославля продолжает ухудшаться. Это следует из доклада на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О работе общественного транспорта за 9 месяцев 2018 года рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Убытки «ПАТП-1» составили за 9 месяцев 24 млн рублей, «Яргорэлектротранса» — 94 млн рублей. При этом количество перевезенных пассажиров упало в ПАТП-1 на 15%, в «ЯрГЭТе» — на 6%. Убытки обоих предприятий выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество транспорта в обоих предприятиях, несмотря на «подарки» мэрии Москвы, также сократилось. В «ПАТП-1» стало меньше на 21 автобус, а «ЯрГЭТе» на 7 трамваев и троллейбусов.

С предприятий увольняются сотрудники, недовольные низкой зарплатой. Тяжелое положение предприятий во многом объясняется недофинансированием их со стороны городского бюджета.

Основные причины отрицательного финансового результата — не возмещение сумм на амортизацию подвижного состава, высокий износ подвижного состава, дефицит подвижного состава на выпуске. Существенным фактором является дефицит персонала, что сказывается на сокращении пробега», — сказал на заседании комитета Сергей Волканевский.

Депутат Ярославской областной думы, в прошлом мэр Ярославля Виктор Волончунас предрек предприятиям банкротство. По его словам, к этому ведут действия мэрии города.

Пока вы думаете об обновлении подвижного состава, у вас предприятия обанкротят. Вы сегодня ничего не делаете по обеспечению финансовой устойчивости предприятий», — заявил Виктор Волончунас.

По словам Волканевского, на следующий год мэрия планирует мероприятия по «оптимизации» общественного транспорта. Что именно за этим стоит, он не уточнил.