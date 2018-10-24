Саратовских пенсионеров обрекли питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц

Саратовская областная дума проголосовала за увеличение прожиточного минимума пенсионеров на 288 рублей. В 2019 году прожиточный минимум будет составлять 8 248 рублей.

Защищавшая инициативу экс-министр труда Наталья Соколова после обсуждения законопроекта профильным комитетом была уволена. Она заявляла, что питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц вполне возможно.

ИА REGNUM сообщает, что прожиточный минимум устанавливается законодательным органом региональной власти. Он формируется с учетом стоимости продуктов питания, услуг, предметов обихода, объема социальных и страховых взносов, обязательных платежей. Для пенсионеров берется уменьшенная потребительская корзина. Предварительно оценивается стоимость продуктов питания на 30-дневный период, объем необходимых товаров обихода, сумма на оплату услуг ЖКХ. Величина прожиточного минимума используется при разработке социальных программ помощи. Федеральный уровень прожиточного минимума пенсионера в РФ в 2018 году составляет 8 703 рубля.

Причем коммунисты предлагали увеличить минимум еще на 500 рублей, сообщает ИА «Свободные новости». В частности, депутат Николай Бондаренко сказал, что прошелся по магазинам и рынкам и выяснил, что потребительская корзина на самом деле значительно дороже.

«Мы обратились в Росстат и получили данные о продуктах, которыми якобы закупаются жители Саратовской области. Половина потребительской корзины, по статистике, оказалось, что вообще подешевела. Я вчера закупался под вашу министерскую диету, и оказалось, что у вас 124 рубля стоит килограмм курицы, а на рынке — 145. Сахарный песок: написано 37, в реальности — 45. Нет времени всё перечислить. Вы обрекаете поправкой жителей Саратовской области на нищету. На основании этой цифры — минимальные зарплаты, и так далее», — возмущался Бондаренко.

Расчеты одного из местных жителей представил депутат Александр Нараевский. На квартплату саратовец тратит 3 тыс. рублей, на одежду 1 тыс. рублей, на бытовую химию — 1 тыс. рублей, 800 рублей на бытовую технику, 1 тыс. — на лекарства, на проезд — 1,4 тыс. рублей. Итого вместе с минимальной продуктовой корзиной получается 11,3 тыс. рублей. По словам депутата, неназванный житель задается вопросом, какую статью расходов вычеркнуть, чтобы уложиться в прожиточный минимум.

Врио министра труда Наталья Кривицкая, назначенная после Соколовой, защищала инициативу и отметила, что другие регионы ПФО не стали увеличивать прожиточный минимум.

Представители фракции «Единой России» заявили, что указанный минимум нужно принять вне зависимости от того, отражает он реальную картину или нет, сообщает портал «Общественное мнение». Губернатор Саратовской области Валерий Радаев покинул заседание думы до начала обсуждения прожиточного минимума для пенсионеров.

«Федеральное законодательство нас обязывает принять сегодня хоть что-то, так как мы обязаны принять документ до 1 ноября, чтобы начать доплаты пенсионерам с 1 января, иначе не успеем», — пояснили единороссы.

Документ принят большинством голосов, несмотря на протест фракций парламентской оппозиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 октября министр Наталья Соколова вступила в спор с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко о том, может ли человек прожить на 3,5 тыс. рублей — такая сумма отведена в прожиточном минимуме на продукты питания. Коммунист предложил провести эксперимент и самим попробовать ограничиться в месяц указанной суммой. Чиновница ответила, что не сможет принять в нём участие из-за статуса министра. Однако пообещала составить специальное меню, по которому депутат сможет тратить на еду в месяц не более этой суммы.

Разговор оказался записан на видео и разошелся в СМИ, а также на цитаты для мемов и фотожаб. Министр труда утверждала, что «макарошки всегда стоят одинаково», меню будет «сбалансированным и диетическим». После резонанса губернатор Валерий Радаев принял решение отправить Соколову в отставку с формулировкой «за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения».