Внесен законопроект об усилении контроля за расходами средств материнского капитала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об усилении контроля за расходами средств материнского капитала, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

Законопроект, в частности предлагает установить исчерпывающий перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.

Действующее законодательство позволяет направлять средства маткапитала на погашение обязательств по договорам займа на приобретение или строительство жилого помещения, обеспеченным ипотекой и заключенным, в том числе, с “иными” некредитными организациями.

“С целью защиты прав семей с детьми законопроектом предлагается исключить “иные” организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в документе “предлагается включить в число таких организаций АО “ДОМ.РФ”, а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы”.

По сообщению Интерфакс, законопроект также предлагает запретить использовать средства материнского капитала на приобретение непригодного для проживания жилья.