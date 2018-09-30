Инвестиции в охрану природы увеличились почти на 10%

Инвестиции компаний в охрану окружающей среды увеличились почти на 10% за год, свидетельствуют данные Минприроды. В 2017-м бизнес вложил в это направление почти 153 млрд рублей. Больше других тратили предприятия, занятые в обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых. Бизнес заинтересован в инвестициях как минимум по двум причинам, считают эксперты. Во-первых, государство увеличит санкции для тех, кто не уделяет должного внимания охране окружающей среды. Во-вторых, руководство компаний понимает: если вкладывать в экологию производства сейчас, в будущем получится на этом ощутимо сэкономить — тренд на природоохранную деятельность только набирает обороты.

О том, что в 2017 году инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составили почти 153 млрд рублей, сказано в проекте госдоклада о состоянии и охране окружающей среды. «Известия» ознакомились с документом, подготовленным Минприроды. Сумма инвестиций выросла по сравнению с 2016 годом более чем на 13 млрд рублей, или почти на 10%, сообщает EcoPortal.

Распределение вложений различается по видам экономической деятельности предприятий. Наибольший вклад в защиту природы внесли компании, работающие в сфере «обрабатывающих производств» (около 55 млрд рублей) и «добычи полезных ископаемых» (47 млрд рублей). Самые низкие затраты на охрану окружающей среды у предприятий, занятых в сфере транспортировки и хранения, а также в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве. Они инвестировали в общей сложности около 5 млрд рублей.

Как сказано в докладе Минприроды, чаще всего бизнес вкладывался в охрану атмосферного воздуха (59,4 млрд рублей). Это инвестиции в совершенствование технологических процессов, повышение эффективности действующих и ввод в эксплуатацию новых очистных установок, ликвидация источников загрязнения. На мероприятия по охране и рациональному использованию земель компании потратили 57,5 млн рублей.

За период с 2012 по 2017 год объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, вырос на 31%, сказано в докладе.