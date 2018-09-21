Круглый стол политологов в Интерфаксе

В преддверии второго тура выборов, проходящих в трех регионах России 23 сентября, на площадке агентства Интерфакс прошел круглый стол политологов.

Значение предстоящего голосования трудно переоценить. После того, как из-за скандальных фальсификаций пришлось отменить выборы губернатора Приморья, внимание общества приковано к оставшимся трем регионам, где, судя по опросам, тоже лидируют кандидаты от думской оппозиции — ЛДПР и КПРФ.

В круглом столе участвовали известные эксперты Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО), Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), профессор Российского государственного социального университета Максим Мейер, Алексей Куртов, глава Российской ассоциации политических консультантов, Андрей Колядин и Сергей Шахов, члены экспертного совета ЦРРП.

Максим Мейер заметил, что было бы ошибочно связывать недовольство избирателей исключительно с экономическими проблемами, поскольку на Дальнем Востоке, в отличие от остальной России, наблюдается экономический рост. В этом плане интересно сравнить Приморье, где временно исполнявший обязанности губернатора Андрей Тарасенко был отторгнут обществом как не местный, не умеющий понять регион, а наоборот Вячеслав Шпорт, давно сидящий на своем месте, похоже, перестал регион понимать. Жизнь меняется, а чиновники пытаются управлять по-старому. Люди хотят перемен и отвергают старых руководителей.

Все сошлись на том, что “Единую Россию” наказывают за пенсионную реформу (её защищал только Андрей Колядин), но в то же время суровость наказания оказалась существенно разной. В том же Хабаровске кандидат ЕР прошел без проблем на выборах мэра, а Вячеслав Шпорт не просто вынужден бороться во втором туре, но уже и в первом туре отстал от Сергея Фургала. Так же, как губернатор Хакасии Виктор Зимин от молодого коммуниста Валентина Конвалова.

Сергей Шахов подчекнул, что ошибочно приписывать подобные ситуации исключительно противоборству внутри элит. Тот же Тарасенко очень хорошо договорился с приморскими элитами (что вообще-то исключительно редко кому удавалось), но просто забыл о народе. За что и был наказан избирателями.

Неспособность завоевать симпатию рядовых граждан подрывает шансы на успех также у Зимина и Шпорта. Ещё хуже обстоят дела у губернатора Светланы Орловой во Владимирской области (как выразился Колядин, даже местные чиновники не раз просили перевести эту достойную женщину в какое-нибудь другое место).

Несмотря на все различия мнений, участники сошлись на том, что повторение истории, произошедшей в Приморье, вряд ли возможно, но это отнюдь не значит, будто можно быть уверенным, что всё пройдет честно и демократично. Вопрос не только в позиции центра, но и в поведении местного начальства. Илья Гращенков подчеркнул, что если с Приморьем все более или менее ясно, то Хабаровск ставит очень много вопросов. Противостояние кандидата ЕР Шпорта – и представителя ЛДПР Сергя Фургала с каждым часом усиливается, становится всё более драматичным. “Решение Шпорта дать Фургалу пост зама – что это? Попытка дискредитации в глазах избирателя? У меня тоже сначала было ощущение, что это «слив» кампании, но сегодня очевидно что за кусок будут биться до последнего. Фургал демонстрирует – я хочу остаться и работать в регионе (а это нравится избирателю). К тому же Шпорт сам дезавуировал своё предложение, предложив должность зама ещё и экс-мэру Соколову. Под таким углом это выглядит подачкой, а не торгом с кандидатом-фаворитом. Да и Жириновский подпирает – даёт сигнал «биться до последнего». Так что даже если Фургал проиграет репутационно кампания останется за ним. Так что сегодня для Москвы было бы оптимально «отпустить ситуацию» и дать «выпустить пар» на месте. В конце концов, какая разница – Шпорт или Фургал? Кандидат от ЛДПР подаёт верный сигнал в Кремль: готов работать для стабильности региона. Это тонкая позиция – не кидаться на амбразуру, но действовать как политик. Тут явно сказывается федеральный опыт”.

По мнению Бориса Кагарлицкого, противостояние, развернувшееся в трех регионах, ставит вопрос о том, как будет развиваться политическая система России в целом. Выборы в Хабаровске и Хакасии оказываются важным тестом для системы на всех уровнях. В принципе, в обоих обсуждаемых регионах, Кремль в случае победы кандидатов ЛДПР и КПРФ, ничего серьезно не теряет. Все кандидаты заявляют о своей лояльности, готовности работать с федеральным центром и т.д.

«Но к сожалению, — подчеркнул Кагарлицкий, — политическая логика и здравый смысл у нас не всегда работают. Именно поэтому получается тест на политическую вменяемость людей, сидящих во власти. Как для Кремля, так и для местных чиновников. Хотят они ещё в двух регионах повторить опыт Приморья со всеми вытекающими последствиями, или одного раза им окажется достаточно? Если не хотят, чтобы вышло так же, как в Приморье, то логичнее примириться с реальным результатом (а он будет, скорее всего, не в пользу кандидатов ЕР). По крайне мере, опросы пока так показывают. И скажу больше: если победит действующий губернатор, то подозрений в подлоге (после Приморья) не избежать. Так что в репутационном смысле Кремлю допустить поражение своих ставленников даже выгоднее. Удастся хоть как-то смягчить эффект приморского скандала, продемонстрировав: выборы у нас всё же есть.

Но это будет так, лишь если решение принимают люди вменяемые.

Судя по всему на первых порах хотели сразу и победы оппозиции избежать и крайних мер не применять. Зная нравы наших думских политиков пошли по простейшему пути: предложили компенсации в виде поста вице-губернатора. Причем всюду одно и то же.

Сергей Фургал вроде бы и не отказался, но кандидатуру свою не снял. Валентин Коновалов предложил взаимность: кто проиграет, того берут на вице-должность. Во Владимире вопрос сам собой отпал. В общем, вариант не прошел.

Кстати, очень забавно, что сами же единороссы Фургала изображали чуть ли не чудовищем, а потом предложили ему пост в своей администрации. А потом снова объявили монстром. Как-то нелогично. Если он столь ужасен, зачем вы сами же его во власть приглашаете?»

Все участники дискуссии сошлись на том, что необходимо отменять муниципальный фильтр. Однако, как заметил Кагарлицкий, этот вывод очевиден для людей, которые заинтересованы в развитии демократии. А с чего мы решили, будто наши правители в этом заинтересованы? У них совершенно иная логика.