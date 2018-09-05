В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке

В Минстрое зафиксировали первую реакцию банков на финансовую неопределенность и риски повышения ключевой ставки.

“Сегодня на фоне выросшей неопределенности на финансовых рынках, мы видим, что может так получиться, что ставка в случае изменения ключевой ставки пойдет опять вверх, и уже банки некоторые на это отреагировали”, — сообщил Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства на заседании президиума Общественного совета при Минстрое.

В июле средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,3 процента. Максимальная ставка была в 2015 году — 13,3 процента. Всего с начала года было выдано 785 тысяч кредитов на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщили в Минстрое.

На первичном рынке выдача ипотечных кредитов увеличилась на 45 процентов, на вторичном — на 82 процента. В целом улучшить жилищные условия хотели бы 25 миллионов семей.

Портал Рамблер/финансы со ссылкой на “Российскую газету”