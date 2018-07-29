Якутск: «Единая Россия» — позор России!

28 июля на Комсомольской площади Якутска прошел объединенный митинг протеста против уже начавшегося процесса по законодательному закреплению повышения пенсионного возраста. В нем приняли участие активисты ОКП, «Справедливой России», КПРФ, Левого Фронта, комсомольцы и ветераны, простые неравнодушные горожане — в целом, более 500 человек. В своих выступлениях участники митинга подчеркивали нецелесообразность и несправедливость грядущей реформы.

Так, например, интересно выступил депутат Гордумы Якутска Айаан Васильев: «По оценке ООН, мы находимся на 125-м в мире месте по уровню продолжительности жизни. Сравним уровень наших пенсий с другими странами. В Швейцарии пенсия составляет 3400 долларов. В Германии 2650 долларов. В США 2150. В Греции 930 долларов. В Эстонии 440 долларов. В России 235 долларов –меньше только на Украине и в Таджикистане, но это не повод для гордости. Вы скажете, что такие цифры связаны с нашей производительностью труда. Но при этом есть страны, где пенсия выше, чем у нас, а производительность труда особо не отличается от российского показателя. Всё дело в уровне зарплат. У нас доля отчисления от произведенного продукта ниже, чем в этих странах. У нас она составляет 30%, в то время как в развитых странах доходит до 55%. И потом мы удивляемся, почему у нас такая маленькая пенсия».

Также в ходе митинга был продолжен сбор подписей против такой реформы. В нашем городе и республике в целом протесты продолжаются. Своим голосованием по повышению пенсионного возраста как в центре, так и в региональных парламентах депутаты «Единой России» вновь показали свое отношение к гражданам. Нет едросам и их прихвостням! Не забудем, не простим!

Источник: https://www.leftfront.org/?p=6232