В Москве завершился митинг против повышения пенсионного возраста

28 июля прошёл очередной митинг против повышения пенсионного возраста, собравший, по меркам столичной полиции, более 6,5 тысяч участников. Участники акции демонстрировали плакаты и баннеры, призывающие государство проявить заботу о пенсионерах, а также скандировали призывы к отставке правительства и роспуску Государственной Думы.

Организаторы акции, партия КПРФ и «Левый Фронт», тесно сотрудничающий с этой партией парламента.

РОТ ФРОНТ успешно раздал все взятые на мероприятие печатные материалы, выступил в качестве СМИ, опросив пришедших на митинг граждан на тему повышения пенсионного возраста, а также провёл так называемый «митинг в митинге». Эту форму активности партия разработала во время «болотных протестов», когда возникла необходимость выступить в противовес либеральным ораторам на сцене. На митинге 28 июля мы выступили против ораторов из КПРФ, объяснив пришедшим, что простой приход на митинг не решает проблему. Власть услышит протестующих только тогда, когда «земля будет гореть под её ногами».

О митинге высказался Александр Батов, лидер столичного отделения партии РОТ ФРОНТ.

Законопроект о пенсионной реформе был внесён в Государственную Думу в июне. Его реализация подразумевает поднятие пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Сегодня возраст выхода на пенсию равен 60 годам для мужчин, а для женщин — 55 годам.

Источник: https://www.rotfront.su/v-moskve-zavershilsya-miting-protiv-pov/