Челябинск: Пенсионная реформа — благо для олигархов, геноцид для народа

Несмотря на жаркую погоду, 28 июля более 1 000 жителей Челябинска предпочли отдыху и своим дачам участие в митинге, который состоялся в сквере ДК им. Колющенко в рамках всероссийской акции протеста против пенсионной реформы властей. Участие в митинге приняли представители комсомола, ВКПБ, КПРФ, Левого Фронта и других организаций.

Принятие Правительством РФ антинародного закона о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет у женщин и с 60 до 65 лет у мужчин всколыхнуло и возмутило всех, как проявление очередного унижения и издевательство властей РФ над своими гражданами. Идеологическая суть реформы предельна проста: это ещё одна попытка решить финансовые проблемы за счет простых граждан. Теперь становится ещё более очевидно, что основное направление внутренней политики президента и Правительства – это социальный террор против своего народа.

Участники митинга держали плакаты «Не хотим работать до гроба!», «Пенсионная реформа – позор власти!», «Путину и Медведеву – не доверяем!». По итогам митинга была принята резолюция с требованием провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, а также отправить Правительство в отставку. Звучали и призывы к импичменту президента Путина.

Источник: https://www.leftfront.org/?p=6246