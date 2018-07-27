Митинг протеста 26 июля 2018 года в Нижнем Новгороде против повышения пенсионного возраста

26 июля 2018 года в Нижнем Новгороде на площади Ленина состоялся митинг протеста против повышения пенсионного возраста.

Народу было много, около двух тысяч человек. По другим оценкам – более 3000. Митинг был организован КПРФ.

Вся площадь была красна от флагов, на фоне которых сиротливо выглядели две имперки. Я не отказал себе в удовольствии поприветствовать трех монархистов стоявших под двумя флагами фразой: «Долой самодержавие!», в результате чего монархисты немного скуксились и стали глуповато посматривать друг на друга.

Выступающие клеймили пенсионную реформу, «Единую Россию» и ее фракции в законодательном собрании Нижегородской области и Государственной Думе РФ, требовали отставки правительства РФ и президента, референдума и досрочных выборов. Из среды митингующих слышались проклятия и матерная брань в адрес Путина.

Не обошлось без клоунады. К микрофону вышел некий «народный артист» и пропел куплет из «Дубинушки» Шаляпина. Подозреваю, что это тот же певец, что исполнял «Грудинин такой молодой» на встрече с Грудининым во Дворце железнодорожников в Нижнем Новгороде во время предвыборной кампании. Это несколько подпортило общее впечатление.

Выступил представитель мелкой буржуазии – обманутых дольщиков. Сбиваясь и заикаясь, он выразил надежду, что правительство решит их проблемы. На что из толпы были слышны возгласы: «Вот, дурак!»

В резолюции митинга, подготовленной КПРФ, осуждается повышение пенсионного возраста, выдвинуто требование отставки правительства, однако резолюция верноподданнически адресована «гаранту», которого материли в толпе.

На этом мероприятие завершилось.

Следующий митинг протеста против повышения пенсионного возраста состоится в Нижнем Новгороде в субботу 28 июля 2018 года в 12-00 в сквере по адресу ул. Коминтерна 250. Митинг организуется профсоюзами.

Видео с митинга в Нижнем Новгороде:

Автор текста: Марксист

Фото:

Т. Новикова,

соб.корр.