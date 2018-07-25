Пенза: Координатор Левого Фронта арестован за акцию против пенсионной реформы

Координатор Левого Фронта по Пензенской области Виктор Хомец стал первым пострадавшим от пенсионной реформы. 23 июля Железнодорожный районный суд Пензы признал его виновным в совершении правонарушения по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В качестве наказания суд назначил ему 1 сутки административного ареста. Напомним, что 17 июля Виктор Хомец вывесил на путепроводе на улице Луначарского десятиметровый баннер с надписью «Единая Россия, будь ты проклята за повышение пенсионного возраста!». Таким образом, он выразил своё недоверие депутатам Законодательного Собрания Пензенской области от партии «Единая Россия», поддержавшим проект закона о повышении пенсионного возраста. Транспарант провисел около трёх часов. На следующий день на координатора Левого Фронта был составлен административный протокол. Правоохранительные органы расценили его перформанс, как одиночный пикет, проведение которых на путепроводах запрещено.

Во время судебного процесса, который начался утром 23 июля, у здания Железнодорожного районного суда собрались активисты и сторонники Левого Фронта, а также неравнодушные пензенцы. Однако они не смогли попасть на заседание суда. Виктор Хомец был доставлен в суд примерно в 8.50 утра. Активистов сначала не пускали в здание суда, ссылаясь на то, что суд работает с 9.00. Судебный пристав Сергей Волков чуть ли не из штанов выпрыгивал, придумывая различные отговорки для того, чтобы до последнего не пустить людей в суд. А затем, когда они всё-таки попали в здание, по распоряжению судьи Людмилы Дёминой их не пустили на процесс, так как он уже начался. Таким образом, власть и суд предприняли все меры для того, чтобы мы не смогли поддержать своего товарища и оценить весь масштаб судебного произвола. У фотокорреспондента отказались принимать письменное ходатайство о проведении фото- и видеосъёмки. Ему объяснили, что в настоящий момент идёт планёрка, а все заявления и ходатайства можно будет подать после её завершения, а также, что пока идёт планёрка — никакого судебного заседания не будет. Хотя фактически заседание состоялось именно в тот момент, когда шла планёрка.

Виктор Хомец пояснил суду, что не считает данную акцию пикетированием. Пикетирование – это «форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путём размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации». По крайней мере, так об этом говорит федеральный закон о митингах. Пикетируемого объекта в данном случае не было, размещения у него одного или более граждан тоже не было. Если Виктор Хомец и нарушил что-то, то это правила размещения рекламы. Он попросил приобщить к материалам дела фотографии с другими баннерами на мостах и путепроводах, в том числе — рекламные и политические. По его мнению, вряд ли людей, разместивших эти баннеры, привлекали за нарушение закона о митингах.

Тем не менее, судья Железнодорожного районного суда Людмила Дёмина не стала принимать во внимание доводы защиты и расценила эту акцию, как публичное мероприятие. Она вынесла решение о наказании в виде административного ареста на срок одни сутки. Левый Фронт не согласен с таким решением суда и считает его политически мотивированным. Людмила Дёмина уже неоднократно приговаривала политических активистов к аресту, но за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Однако, на сегодняшнем судилище Демина превзошла саму себя и приняла решение о том, что за вывешивание баннера человека необходимо изолировать от общества.

Виктор Хомец отбыл наказание в посёлке Лесном с 9.00 утра 23 июля до 9:00 часов 24 июля.

Источник: Левый Фронт-Пенза, http://leftpenza.ru/news/viktor_khomec_arestovan_za_akciju_protiv_pensionnoj_reformy/2018-07-23-1615