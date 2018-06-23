ОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного члена, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

“Мы пригласили Россию присоединиться к ОПЕК в качестве наблюдателя, ассоциированного члена и, полагаю, Россия рассматривает это предложение. Мы ждем с нетерпением их формального согласия. И я могу вас заверить, что приветствуется полноценное членство в ОПЕК”, – сказал он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, в свою очередь, что Россия готова рассмотреть данное предложение, сообщает Интерфакс.

Ранее сегодня страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти. Встреча в которой участвовала и Россия, проходла сегодня в Вене. Накануне страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.