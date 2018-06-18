Голикова сообщила о планах трансформировать накопительный компонент пенсии

Накопительный компонент пенсионной системы планируется трансформировать, соответствующий законопроект уже прорабатывается в правительстве РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

“Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений, я имею в виду новый механизм”, – сказала Т.Голикова в интервью телекомпании НТВ в программе “Итоги недели”. Фрагмент интервью был опубликован на сайте телекомпании в воскресенье.

Вице-премьер не пояснила детали нового механизма, однако отметила, что в кабинете министров думают о том, как изменить работу с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

“Но надо сказать, что то, что было накоплено гражданами – оно остается, оно работает, и сейчас, я думаю, некоторым образом будет доработана идеология, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды”, – сказала Голикова.

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