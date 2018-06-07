Новая болевая точка Подмосковья: жители Реутова спасают парк от застройки

18 мая 2018 года по адресу г. Москва, Большой Патриарший пер., д. 3, стр. 1 (метро Маяковская) состоится заседание ОНФ (Общероссийского народного фонда), на котором обсудят как спасти парк Реутова.

Парк в южной части города Реутова является единственной небольшой зеленой зоной для отдыха горожан, окруженный точечной застройкой высотных зданий.

18.04.2018 г. было уничтожено 5000 кв.м. парка с красивоцветущими яблонями, шаровидными ивами, которыми мы любовались, находясь в парке. Под пилу попали около 70 деревьев, около 10% парка с зелеными насаждениями.

Причиной уничтожения парка стала инициатива властей построить очередной Дом Культуры. Но, горожане против постройки на месте парка. В Реутово множество пустующих площадей, сдаваемых в аренду, и иных мест для постройки (например, на месте аварийных зданий). При этом, в городе множество недостроенных зданий.

Маленький парк (285 на 485 м) уже вместил в себя множество функций – детские аттракционы, детские и спортивные площадки, летний кинотеатр, контактный зоопарк, храм, здание Ростелекома. Жители заявляют, что им достаточно развлечений. Они просто хотят наслаждаться природой.

Наличие большого парка – необходимое условие создания комфортной среды для жизни. Реутовский парк – единственное общественное пространство в южной части города. Каждый житель Реутова чувствует нехватку зеленых зон – свежего воздуха, мест для прогулок с детьми, нахождения в тишине, на природе.

Город Реутов окружен МКАДом, Кучинской свалкой, Носовихинским шоссе. Город перенаселен. И единственную территорию, что делает город выносимым для жизни пытаются уничтожить, отдать под застройку.

Жители города Реутов, Московской области против строительства капитальных зданий на территории Центрального городского парка в южной части нашего города. Жители просят власти восстановить зеленые насаждения, вырубленные 18.04.2018 г. в части парка, примыкающего к улице Южная и Юбилейный проспект.

Требования жителей:

– прекратить стройку в парке

– посадить 70 деревьев-крупномеров с закрытой корневой системой, закупленных в специализированном питомнике под руководством горожан.

– принимать решения по очередной застройке, руководствуясь мнением и потребностями горожан

Подписать петицию можно на сайте “Чейндж”