Конфедерации труда России начинает кампанию против повышения пенсионного возраста

Исполком Конфедерации труда России (КТР) выпустил заявление в связи с инициативой Правительства Российской Федерации о повышении пенсионного возраста. «КТР не поддерживает подобные решения и заявляет о намерении начать широкую общественную кампанию против их реализации», — говорится в тексте заявления.

Заявление

Исполнительного комитета Конфедерации труда России

в связи с инициативой Правительства Российской Федерации

о повышении пенсионного возраста

8 мая 2018 года Дмитрий Медведев, в ходе пленарного заседания Государственной Думы, заявил о необходимости принимать решение о повышении пенсионного возраста. В настоящее время в средствах массовой информации активно обсуждаются различные предложения Правительства Российской Федерации по реализации такого решения.

Исполнительный Комитет Конфедерации труда России заявляет, что намерение повысить пенсионный возраст не основано на имеющихся официальных статистических данных и не соответствует целям, поставленным Президентом Российской Федерации Правительству. КТР не поддерживает подобные решения и заявляет о намерении начать широкую общественную кампанию против их реализации.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии.

Экономическая политика Правительства РФ уже долгие годы приводит к дефициту пенсионного фонда в 40—45%. По мнению КТР, дефицит возникает преимущественно потому, что большое количество занятых трудятся без заключения трудовых договоров, находясь в «серой зоне», и от их зарплат не платятся страховые взносы. По оценкам руководства пенсионного фонда, из 77 миллионов лиц трудоспособного возраста регулярные отчисления поступают только от 43,5 миллионов человек.

По официальным оценкам Росстата, теневой фонд оплаты труда превышает 10 трлн. руб. в год. Это означает, что ежегодно в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб. страховых взносов при действующей ставке взносов в 22%.

Таким образом, при сохранении текущей ставки и полностью легальной занятости не будет дефицита пенсионного фонда. Более того, средний размер пенсии мог бы повыситься.

В основе нелегальной занятости лежит бесправие работников вследствие неэффективных механизмов защиты их права на трудовой и коллективный договор. По мнению КТР, положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов. Но для преодоления бесправия необходимо изменить законодательство и вернуть реальные права на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановить гарантии профсоюзным активистам от увольнений.

Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда.

В случае реализации планов по повышению пенсионного возраста, с учетом отсутствия государственных программ переподготовки кадров и ввиду автоматизации производства и вымывания с рынка труда низкоквалифицированных видов занятости, результатом станет только создание многомиллионной армии пожилых людей, не имеющих ни работы, ни пенсии.

Конфедерация труда России, как объединение независимых профсоюзов, обращается ко всем общественным силам, политическим партиям и социальным движениям с призывом выступить против повышения пенсионного возраста и принять участие в общественной кампании протеста.

Мы предлагаем сформировать открытый штаб проведения общероссийской кампании по защите пенсионных прав работников.

Москва, 01 июня 2018 года

Борис Кравченко, президент КТР

Игорь Ковальчук, председатель Исполнительного комитета КТР

Сергей Ковалев, генеральный секретарь КТР, президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России

Олег Шеин, вице-президент КТР

Источник: https://rkrp-rpk.ru/