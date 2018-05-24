В Туапсе погиб красный журналист Сергей Рожков

6 апреля 2018 года кубанский журналист Сергей Рожков, бывший политзаключенный, был обнаружен мёртвым в Отделе МВД России по Туапсинскому району (ул. Мира,11). В данном учреждении Сергей Рожков находился по причине возбуждения уголовного дела, в котором он обвинялся в незаконном проникновении в чужое жилище и попытке (!) изнасилования (при условии, что в последнее время Рожков Сергей страдал мочекаменной болезнью, о чем есть подтверждение в медицинских документах), а также в угрозе убийства. Стоит отметить, что других доказательств, кроме показаний соседей по участку (у которых с Сергеем были напряженные отношения по бытовым вопросам, какие обычно бывают у соседей по дачным участкам), нет.

Конфликтные ситуации с соседями у Сергея Рожкова возникали исключительно по бытовым причинам, например из-за причинения Сергею со стороны соседей материального ущерба: побивание камнями окон, кража предметов для ведения садово-огородных занятий, избиение породистых коз, в связи с чем Сергей писал заявление в надлежащие правоохранительные органы (без какого-либо эффекта).

В итоге, соседи сделали всё, чтобы выжить Сергея с участка. По словам родственников, все заявления «потерпевших» — чистой воды лжесвидетельства, возникшие из зависти к хозяйству, которое вёл Сергей Рожков со времени освобождения из тюрьмы, где сидел по политическому делу.

К сожалению, оглашать показания свидетелей по новому возбужденному уголовному делу, не представляется возможным.

По мнению бабушки Сергея, Азаровой Ларисы Андреевны, смерть наступила в результате насилия со стороны тех, кто находился в ночь с 5 на 6 апреля 2018 года непосредственно рядом с Сергеем.

Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти послужила сердечная недостаточность. Однако на сердце Сергей Рожков никогда не жаловался, регулярно переносил на себе тяжести (поскольку жил в горах и средства передвижения у него не было), занимался физическими упражнениями. Лариса Андреевна утверждает, что видела тело Сергея в луже крови, со следами избиения, со сломаной переносицей на территории Отдела МВД по Туапсинскому району. Версия родственников состоит в том, что Сергея Рожкова забили до смерти сотрудники правоохранительного учреждения либо иные лица, которые по тем или иным причинам находились в ночное время в указанном учреждении.

Все товарищи, которые были знакомы с Сергеем, понимают, что, в силу высоких моральных качеств и коммунистических убеждений, он не мог совершать тех действий, в которых его обвиняют соседи.

Сергей Рожков был честным коммунистом всю жизнь. Он являлся журналистом и правозащитником. Он освещал акцию протеста, проходившую у здания Туапсинского района.

В ходе осуществления жуналистской правозащитной деятельности Сергей получил доказательства фальсификации референдума по поводу объединения города Туапсе и района.

Это и послужило поводом для посадки в первый раз.

Фальсификация волеизъявления жителей как способ «объединения» была необходима властям, чтобы узаконить строительство нефтеналивного терминала в курортной зоне города.

В отношении Сергея незамедлительно последовали репрессии. В частности, Сергея Рожкова уволили с работы, а также он был жестоко избит сотрудниками милиции, которые ворвались ночью к нему домой.

После этого события Сергея обвинили в нападении на тех же сотрудников, которые его избили.

Приговором Туапсинского районного суда от 26.08.2008 Рожков С.С. признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Позднее, путем наложения необоснованных взысканий, ему ужесточили режим и отправили в колонию общего режима.

Смерть Сергея Рожкова на территории учреждения правоохранительных органов не является случайностью, это закономерность в нашей капиталистической действительности. Полицейское государство при капитализме, особенно в условиях безнаказанности для сотрудников правоохранительных органов, превращается не просто в тюрьму, а в пыточную камеру для смертников.

Автор: Элина Гарева