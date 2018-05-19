Страна Слепых

Сотрудники НИИ глазных болезней (полн. – Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение научно-исследовательский институт глазных болезней, ул. Россолимо, 11а) бьют тревогу.

В этом научно-медицинском учреждении развернулся настоящий маховик массовых, беспрецедентных увольнений сотрудников. Под жуткую гребенку попадают все без разбора: профессора, доктора наук, кандидаты и даже -директор института. Уже около трех десятков работников.

Увольнения проходят по инициативе организации с названием Федеральное Агентство Научных Ассоциаций. Действия ее «антикризисных менеджеров» описаны в петиции сотрудников НИИ (см. ниже). Читая петицию, волей-неволей ловишь себя на мысли, что изложенное в тексте напоминает скорее хорошо спланированную широкомасштабную диверсию, нежели действия чиновников в подведомственном учреждении. Сотрудников НИИ увольняют без объяснения причин, в нарушение закона; глумятся над учеными, предлагая им должности уборщиков и лаборантов. А общественности не поведя бровью рассказывают, что уволенные сотрудники нарушали трудовую дисциплину, и на них жаловались пациенты. Доказательств, конечно же, нет.

Причина бедствий НИИ очевидна: учреждение бюджетное, а следовательно, государство может делать с ним все, что захочет. Куда большей загадкой является мотивация чиновников. Нам уже не нужны ученые? Не нужны врачи (в том числе, будущие)? У нас стало больше здоровых людей? Может лечение за границей теперь по карману каждому россиянину? А может кому-то нужно, чтобы к общественной глухоте и немоте добавились толпы слепых? Незрячих в буквальном смысле слова…

Вопросы горькие, вопросы в пустоту. Нужно не страдать молча, а бороться. Подпишите петицию против увольнения сотрудников НИИ глазных болезней. Помогите остановить сокращения.

Смотрите видео “Оптимизация науки: уничтожение НИИ глазных болезней”

Леонид Черницкий