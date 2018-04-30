Силовики в Томске напали на офис Левого Блока

По сообщению Левого Блока, сотрудники правоохранительных органов 29 апреля без каких-либо правовых оснований в офис, где проходила встреча участников ЛБ, ворвались люди без формы и в масках. Они увезли около 15 активистов, в том числе Эрик Любкин, Макс Шульгин, Егор Носков, Валентин Прокопенко, Леонид Ушаков. Без протокола обыска, без предъявления обвинений их увезли в УВД по Советскому району (где находится центр по борьбе с экстремизмом). Были отобраны всё электронные устройства. По информации одной из задержанных, к активистам применялись методы психического воздействия для дачи нужных показаний. Активистов спрашивали про местный информационный паблик ВКонтакте, где были репосты основной группы Левого Блока, про движение, а также про Шульгина. Самого Максима Шульгина задержали в офисе движения, в машине избили и специально положили лицом на печку, от чего у него остались ожоги. Затем его отвезли домой, где провели обыск. Изъяли стикеры, листовки, красно-черный флаг. В неформальной беседе эшники говорили Шульгину, чтобы активисты «за пензенских и питерских пацанов больше не вступались», имея ввиду дело «Сети». Левый Блок уже проводил акции в поддержку анархистов и планировал новые.

На активиста завели дело по части 1 статьи 282 за песни ВКонтаке, которые якобы возбуждают ненависть к полицейским. Об этом сообщил наш координатор правозащиты в Томске юрист Алексей Прянишников, который сейчас находится с Шульгиным. Сестру задержанного Егора Носкова и адвоката не пускали в УВД по Советскому району. Сотрудники правоохранительных органов даже не отвечают в домофон своей приёмной. На данный момент в отдлении УМВД остаются 8 активистов ЛБ.

Телеграм-канал Левого Блока пишет:

«Томск знает случаи убийств людей в отделениях полиции. Мы переживаем за наших товарищей. Мы призываем прямо всех неравнодушных звонить по номеру дежурной части +7 (3822) 499–023 и поинтересоваться двумя вопросами:

1) На каком основании были задержаны активисты ЛБ?

2) На каком основании к ним не пускают адвокатов?»