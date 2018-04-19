Минтранс собрался запретить в метро перевозку детей в колясках

Министерство транспорта РФ предлагает запретить перевозить в метро детей в колясках. Соответствующая информация размещена на сайте проектов нормативно-правовых актов в четверг, сообщает Интерфакс

В проекте приказа об утверждении типовых правил говорится, что пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках, а также бежать по эскалатору, снимать и фотографировать с помощью профессионального или стационарного оборудования, а также размещать ручную кладь на сиденьях вагонов и скамейках станций.

Кроме того, Минтранс предлагает запретить “вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных” и “пользоваться летательными аппаратами”.

В проекте типовых правил пользования метро также прописано, что пользователи метрополитена обязаны уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В правилах московского метрополитена эта форма дана только в качестве рекомендации.

В пояснительной записке к проекту говорится, что создание единого свода правил для пользования метро направлены на повышение скорости обслуживания и ориентации пассажиров, что сократит количество обращений за справками к персоналу.

В проекте отмечено, что приказ вступит в силу после федерального закона 442-ФЗ “О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, то есть, 30 декабря 2018 года.