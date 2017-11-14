Транспортный бойкот в Дзержинске

15 ноября в городе Дзержинске начинается акция протеста против повышения платы за проезд. Организаторы бойкота выпустили воззвание, где говорится:

«Мы требовали от властей и частных перевозчиков снизить стоимость проезда, неоправданно повышенную на 40%. Мы требовали хотя бы предоставить РЕАЛЬНОЕ экономическое обоснование этой ценовой вакханалии.

Что мы получили в ответ на это? Целую карательную спецоперацию в городских школах (хоть ни один школьник и не входит в инициативную группу за снижение цены проезда), отказы в согласовании протестных мероприятий под самыми фантастическими предлогами и даже заявление в полицию на нашего координатора, написанное представителями ООО “Тройка”. В свою очередь, Администрация Дзержинска, отложив повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте, всё же проведёт его в ближайшую среду.

Но послезавтра у каждого из нас будет возможность сделать свой плевок в сторону нерадивых перевозчиков. 15 ноября, в день повышения цен в муниципальном транспорте, мы объявляем им транспортный бойкот. Присоединившиеся к нему, в этот день пользуются лишь транспортом за #18рублей и 20 рублей (маршруты 1, 26, 27, 307), а также такси вскладчину или попросту добираются до пункта назначения пешком (говорят, это даже полезно).

Это предупредительный залп. Вероятно, в будущем бойкоты повторятся и будут уже далеко не однодневными. Тем более, что некоторые горожане и так из принципа не пользуются услугами перевозчиков, повысивших цены до 25 рублей.

Сейчас же успех дела в ваших руках. Только все вместе мы сможем добиться результатов.

Что делать?

1. Максимально распространять эту запись. Репостить её на стену, в свои группы и блоги, кидать ссылку на неё друзьям.

2. Распространять листовки. Макет листовки вы найдёте здесь: https://vk.com/bus_dzr_18?w=wall-155257343_1875. Распечатывайте её, раскидывайте в почтовые ящики в своём подъезде, вешайте на доски объявлений, раздавайте.

3. Сообщать друзьям, родственникам и знакомым о готовящемся деле. А они пускай агитируют уже своих контактных лиц.

4. Писать свои собственные материалы по теме роста цен на общественном транспорте в Дзержинске и по теме бойкота. Прикрепляйте к ним хэштег #18рублей — и самые крутые материалы будут зарепощены в нашу группу.

Необходимо максимальное распространение информации!

Все на транспортный бойкот!»

Группа сторонников бойкота в ВК: https://vk.com/bus_dzr_18

Редакция «Рабкора» следит за развитием событий.