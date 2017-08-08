Сергей Удальцов вышел на свободу

Лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, приговоренный по ч. 1 ст. 212 УК к четырем годам и шести месяцам лишения свободы якобы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году, освободился из ИК-3 Тамбовской области. Об этом в фейсбук сообщает его жена Анастасия.

«Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций. На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа», — написала она.

Удальцов был приговорён к четырем с половиной годам колонии за организацию массовых беспорядков, якобы имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, а также подготовку к организации массовых беспорядков в других городах России.

В октябре 2012 года против Удальцова было возбуждено дело о подготовке к организации массовых беспорядков после вышедшего на НТВ фильма «Анатомия протеста-2», в котором утверждалось, что он вместе с Леонидом Развозжаевым и Константином Лебедевым в июне 2012 года обсуждал с главой комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Георгием Таргамадзе финансирование массовых беспорядков в России.

В январе 2013 года Следственный комитет объявил об объединении дела «Анатомия протеста-2» и «Болотного дела» в общее производство, Удальцов, по версии следствия, является одним из организаторов массовых беспорядков, якобы имевших место на Болотной площади 6 мая 2012 года, и организовывал их также на деньги Таргамадзе.

Приговорил к заключению Удальцова Московский городской суд в июле 2014 года. Удальцов подавал на УДО, но ему отказали. В 2016 году Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу политика на приговор Замоскворецкого суда.