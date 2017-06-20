Георгий Федоров будет бороться за пост мэра Москвы

Известный общественный деятель и лидер коалиции «Гражданская Солидарность» Георгий Федоров принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост столичного мэра. Федоров родился 7 мая 1973 в Москве. Окончил Московский Государственный Технологический Университет «Станкин». С 2011 года являлся членом Общественной палаты РФ (ОП РФ), где занимался преимущественно социальными вопросами и защитой прав граждан. С 2014 по 2017 год занимал должность первого заместителя председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан.

13 мая 2016 г по инициативе Федорова состоялся первый съезд общественного движения «Гражданская солидарность», которое призвано объединить неравнодушные общественные силы, уже имеющие положительный опыт и наработки в защите прав и интересов граждан, и способствовать развитию в России гражданского общества, равноправного и эффективного партнера государства.

27 мая 2017 г. Федоров выступил инициатором митинга «За права москвичей», призвав жителей города противостоять антисоциальной политике столичной мэрии. В этой деятельности его поддержал сайт «Рабкор».

Из-за критических выступлений Федоров в адрес властей его не включили в новый состав Общественной палаты РФ. 12 июня Федоров был задержан полицией на Пушкинской площади, но в тот же день освобожден.

19 июня 2017 г. Федоров обратился к своим сторонникам, заявив о готовности бороться за пост столичного мэра:

«Друзья! В последнее время я очень много размышлял о происходящем в моей родной Москве. Будучи членом ОП РФ, я надеялся, что власти Москвы можно убедить изменить курс и заставить вести с обществом диалог. Но масштабы происходящих в Москве процессов и тотальная атака властей на права граждан окончательно убедили меня в обратном.

В Москве создана и окончательно оформилась “мягкая” диктатура очень циничных и алчных людей. Причем не имеющих отношения к Москве в прошлом и не связывающих свою судьбу с ней в будущем. Я окончательно пришел к выводу, что нынешняя власть в Москве окончательно и бесповоротно деградировала. Мэр Москвы Собянин и его правительство действуют против интересов простых москвичей. С моей точки зрения, все действия власти направленны на продвижения интересов крупных ФПГ и чиновников. В этом я убедился, борясь плечом к плечу с москвичами против беспредела власти на местах.

Друзья! Я родился и вырос в Москве. Я не хочу отсюда никуда уезжать. Пусть уезжают мародеры. Я хочу, чтобы моя Москва стала городом для всех, а не только богатых и сверхбогатых. В Москве нужно не только поменять мэра, но и поменять принципы управления городом. К власти в Москве на всех уровнях должна прийти команда людей, которые любят, знают и бережно относятся к нашему городу. Городом должны управлять реальные патриоты Москвы, а не залетные гастролеры.

В последнее время ко мне стали обращаться люди, требующие от меня участия в муниципальных выборах и выборах мэра Москвы. Обдумав и взвесив все за и против, я принял решение идти на выборы мэра Москвы в 2018 году. Я настроен на решительную борьбу и победу на выборах. Уже сейчас есть команда, которая сможет взять ответственность за будущее нашего города. А главное, мы знаем, кто виноват и что делать. Пора вернуть Москву москвичам! Отступать некуда! Позади Москва!»

Команда сайта «Рабкор» выражает Георгию Федорову поддержку и будет активно поддерживать его кампанию.

Выступления Г.Федорова на канале «РабкорТВ» можно смотреть тут:

https://www.youtube.com/watch?v=kdfHmSu84rQ

https://www.youtube.com/watch?v=ejUDiZnaAx4

https://www.youtube.com/watch?v=L8KdHx33-kQ&t=280s

Интервью Федорова сайту «Рабкор»:

http://rabkor.ru/columns/interview/2017/03/07/garage/

http://rabkor.ru/columns/interview/2016/04/08/revolutionary-scenario/