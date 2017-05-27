На Суворовской площади прошел митинг за права москвичей

27 мая на Суворовской площади в Москве прошел митинг «За права москвичей», который собрал более 1 тыс. человек. Основными темами протестной акции стали проблемы обманутых дольщиков, точечная застройка, расширение платной парковки, закон о реновации и снос гаражей.

Участники митинга призвали отозвать законопроект о реновации, а также выступил за отставку правительства Москвы, включая мэра Сергея Собянина.Протестующие вышли с плакатами «Против закона о реновации», «За малоэтажную Москву», «Реновация = депортация», «Хватит перекладывать плитку, построй школу для обманутых детей».

«Наш город захватили мародеры, задача которых только быстро заработать, вернее хапнуть деньги, уехать за границу и жить там до старости», — заявил один из организаторов митинга, член ОП РФ Георгий Федоров.

Он объявил о кампании недоверия Собянину и его правительству и о решении создать единый координационный совет протестных действий, который поможет инициативным группам бороться за свои права.

По словам лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева, мэр Москвы принципиально не считается с интересами москвичей. «Мы вышли 14 мая и сказали нет твоему закону о реновации, нет политике московского мэра, нет твоей команде. Он сказал, что учтет наши пожелания и в тот же день запустил фиктивное голосование на Активном Гражданине», — заявил он.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, в свою очередь, заметил, что ущерб от реновации сопоставим с уничтожением Рима императором Нероном, при этом отметив общенациональное значение затеваемого в Москве проекта по сносу домов.

«На самом деле мы боремся и за интересы тех жителей ветхого жилья, которых сейчас лишают поддержки в пользу программы реновации, а кроме того и за интересы жителей остальной России. Те 3,5 трлн рублей, которые должны потратить на эту программу, их у Москвы нет — эти деньги должны взять со всей России», — отметил он.

Депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ) заявил о необходимости преодоления разобщенности среди граждан, которой добиваются московские власти. «Мы должны объединиться, чтобы сменить эту власть», — добавил он.

А представитель инициативной группы Свиблово Игорь Макушкин обратил внимание на то, что на фоне темы реновации затерялся вопрос уже утвержденного плана землепользования и застройки (ПЗЗ), который представляет даже большую угрозу для будущего Москвы.

На митинге также был поднят вопрос массового сноса гаражей: от кооперативных построек советских времен до названных незаконными современных «ракушек». Как заявила представитель инициативной группы РОО МГСА «Отрадное-1» Наталия Пахомова, власти Москвы фактически присвоили себе судебные функции.

Выступили активисты с претензиями к московским властям и против точечной застройки, которую ведут с нарушениями по всей Москве. Наконец, слово сказали и обманутые дольщики, 600 млрд рублей которых были использованы как беспроцентный кредит для стагнирующей строительной отрасли.

В конце митинга была принята резолюция, в которой протестующие призвали президента России Владимира Путина воспользоваться своим конституционным правом и отправить в отставку мэра Москвы.