В Москве прошел митинг за сохранение троллейбусов

17 мая у памятника Героям революции 1905 года прошел митинг за сохранение троллейбусной сети. Москву делают все более безликой, уничтожая раз за разом привычки горожан, ухудшая быт москвичей, лишая людей рабочих мест и убивая малый бизнес. Один из самых экологичных видов транспорта — троллейбус, — убирают с улиц, потому что пытаются высвободить троллейбусные парки под застройку, и заменяют на электробусы, а чаще всего — обычные автобусы.

Напомним, что 29 января в Москве также прошел согласованный митинг за сохранение в городе троллейбусной сети а Суворовской площади. Тогда задержали пятерых участников акции, среди задержанных оказались мужчины с плакатами «Собянин — вор!» и «Путин — предатель России». У одного из задержанных плаката при себе не было. По данным «Белого счетчика», тогда на акцию пришли более 900 человек.