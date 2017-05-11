Третья волна глобального кризиса. Какие рецепты помогут

Мировую экономику ожидает Третья волна кризиса. Ее эпицентром, вероятно, будет Китай. Немаловажную роль может сыграть разрыв пузыря на фондовом рынке США и других стран. Об этом говорится в Докладе Лаборатории международной политической экономии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова «Победить Третью волну: почему протекционизм, социальное государство и регулирование выведут нас из кризиса».

По мнению авторов исследования, зарождение Третьей волны кризиса (возможно, более сильной, чем прежние) связано с сохранением причин кризиса. Они не были устранены в 2008-2017 годах, и с Третьей волной кризиса можно будет справиться только изменив экономическую политику. Для успеха необходимо соединить таможенный протекционизм, государственное регулирование и восстановление социального государства. В Докладе рассмотрены применявшиеся против Первой и Второй волн неолиберальные антикризисные меры и произведенный ими эффект. Выделены негативные последствия двух первых «побед» над кризисом. В заключении предложен подробный перечень мер другого порядка, а также оценен эффект, который они произведут в экономике.

В 2008-2009 годах мировая экономика пережила Первую волну экономического кризиса. «Эпицентром Первой волны были США, — говорит Руслан Дзарасов, заведующий Лабораторией международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Необычайно щедрая помощь банкам со стороны ФРС, США и других правительств вместе с разгоном экономик БРИКС привела к преодолению Первой волны кризиса. Но это не избавило от кризиса, а обеспечило новое обострение в 2013-2015 годах, которое получило название Второй волны мирового кризиса». Стабилизация рынков в 2016-2017 годах должна рассматриваться как окончание очередного стрессового периода внутри кризиса, но не окончание кризиса как такового.

Современный кризис отличается от обычных торгово-промышленных или финансовых кризисов. Он является кризисом смены длинной волны развития мировой экономики. «Аналогичный кризис был в 1970-е годы, продолжаясь до 1982 года. Кризис этот также имел несколько волн, — отмечает Василий Колташов, эксперт Лаборатории и глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. — Тогда неолиберальная стратегия обеспечила экономический подъем на несколько десятилетий, сейчас она только затягивает кризис. Для преодоления его, необходимо перейти к принципиально новой экономической политике, в основе которой будет протекционизм, возврат к развитию социального государства и регулирование». Создать новые условия для экономического роста легче всего в крупных странах, таких как США или государства БРИКС. Но это требует политической воли.

Третья волна кризиса вызревает несмотря на успокоительный настрой экономических чиновников во многих странах и стабильность на рынках. «Потребление все еще поддерживается за счет кредитования, при том, что реальные доходы трудящихся уменьшаются в большинстве стран, – подчеркивает эксперт Лаборатории Дмитрий Заворотный. – Потому, эпицентром Третьей волны, скорее всего, окажется «мастерская мира» Китай. Промышленный кризис в этой стране ударит по рынкам, вновь демонстрируя: меры по борьбе с кризисом, не затрагивающие его причин, не могут быть вполне эффективными и защитить от новых волн кризиса». При этом Третья волна может оказаться более разрушительной, чем две предыдущих волны глобального кризиса.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) – один из ведущих экономических учебных и научных центров страны. В рамках исследовательской работы вуза, Кафедра политической экономии изучает процессы и противоречия российской и мировой экономики, стратегии государственного регулирования и рыночного управления бизнесом. С 2014 года кафедру возглавляет д.э.н. (МГУ), PhD in economics (Staffordshire University, UK) Дзарасов Руслан Солтанович. Под его руководством в РЭУ работает лаборатория Международной политической экономии.