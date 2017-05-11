Арестован глава московской организации партии РОТ ФРОНТ Александр Батов

10 мая 2017 г. в Тверском районном суде г. Москвы состоялся суд над Александром Батовым (Мироновым), первым секретарём Московского горкома партии Российский объединённый трудовой фронт (РОТ ФРОНТ). По обвинению в неповиновении сотруднику полиции ему был вынесен административный арест на 7 суток.

Миронов был задержан 9 мая в ходе акции «Бессмертный полк» за распространение листовок, напоминающих гражданам о ценностях, за которые воевали советские люди в Великую Отечественную войну.

Задержание и суд происходили с грубыми нарушениями правовых норм: задержанному не были предъявлены обвинения, его не кормили, сведения о времени и конкретном месте проведения суда скрывались. Обвинение в сопротивлении сотрудникам полиции не подтверждено свидетельскими показаниями и фактически сфальсифицировано.

Представители МГК РОТ ФРОНТ расценивают арест Александра Миронова как акт политических репрессий.

Александр Миронов также является членом Президиума Национального подготовительного комитета Фестиваля Всемирной Федерации Демократической Молодёжи, запланированного в Сочи в 2017 году.

Утром 9 мая у памятника выдающемуся борцу-антифашисту Эрнсту Тельману состоялся митинг левых сил в честь годовщины победы советского народа над германским фашизмом. В митинге приняли участие и выступили представители РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, РРП, «Левого блока», движений «Трудовая Россия» и «Вперёд», а также политолог Борис Кагарлицкий.

Главной темой митинга стал лозунг «Это не их победа!» Нынешние российские власти, хотя и проводят на широкую ногу праздничные мероприятия, при этом стараются всячески исказить суть Великой Отечественной войны. Они выставляют её войной между Россией и Германией, между русскими и немцами, а победу — победой нынешней России. В то время как на самом деле это была война двух систем: с одной стороны советского социалистического государства рабочих и крестьян, а с другой — капитализма, дошедшего до наиболее варварской своей формы — фашизма.

Полицейские долго не давали начать митинг и пытались задержать активистов, державших транспарант «Это не их победа!» Однако полицейские так и не смогли придумать, какой закон был нарушен, а без этого задерживать людей в присутствии журналистов застеснялись.

После митинга активисты РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС пошли принять участие в шествии Бессмертного полка. Их задачей было напомнить пришедшим, за что действительно сражались в Великую Отечественную советские люди, предупредить об опасности фашизации сегодняшней России. Но при раздаче листовок и газет часть активистов была задержана.

Помимо Батова, в составе другой группы сотрудники в штатском задержали еще троих активистов без предъявления удостоверений и объяснения причин. Причём задержали и доставили в ОВД района Беговой не только активистов, но и несколько человек, просто оказавшихся рядом и не имевших никакого отношения к какой-либо политической агитации. Несмотря на это, менее чем через три часа троих активистов всё-таки отпустили без составления протокола.