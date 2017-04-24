На митинг студентов и преподавателей Петербурга вышли несколько сотен протестующих

23 апреля в Санкт-Петербурге в Саду Салтыкова-Щедрина состоялся митинг против разрушения образования, созванный в рамках кампании #САМИ движением студентов и преподавателей образовательных организаций города при содействии входящих в КТР профсоюзов «Университетская солидарность» и «Учитель», ряда левых партий и организаций.

Движение родилось не случайно – в последние месяцы общественное внимание привлекали проблемы целого ряда вузов и учреждений среднего профессионального образования.

Наиболее известна скандальная ситуация с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, который занял первые места в рейтинге Минобрнаки России по научно-исследовательской деятельности и по показателям финансово-экономической эффективности и одновременно столкнулся с наездами (более литературное слово трудно подобрать) со стороны сразу двух государственных органов – Рособрнадзора и Комитета по управлению городским имуществом, оказавшись под угрозой и прекращения образовательной деятельности, и потери помещения.

Протесты против антидемократических методов управления давно сотрясают Санкт-Петербургский государственный университет.

Назначение (а потом «выборы») в Санкт-Петербургском государственном гидрометеорологическом университете нового ректора, не имеющего ни отношения к гидрометеорологии и океанологии, ни опыта в управлении в сфере высшего образования вкупе с присоединением к нему ещё двух вузов вызвали волнения и в этом вузе. Интересно, что здесь ректорат начал давление даже на ФНПРовский профком при полном молчании «товарищей» из теркома и ЦК Российского профсоюза образования.

Лишился аккредитации по результатам незаконной проверки Рособрнадзором Восточноевропейский институт психоанализа.

Инициаторами создания движения «#САМИ» стали студенты Издательско-полиграфического техиикума, одного из трёх профильных ссузов страны — его, несмотря на полугодовые протесты преподавателей и студентов 19 апреля приказом губернатора слили с колледжем строительной индустрии и городского хозяйства (КСИиГХ), создав учреждение с совершенно химерическим названием «Академия городской среды, градостроительства и печати».

Проблемы в других образовательных организациях города (как и страны в целом), может, не столь ярки, по в принципе вполне однотипны.

Митинг привлёк более 200 участников при заявке на 100 человек – для мероприятий такого рода неплохая цифра. Основным лозунг акции выбрали: «Вся власть студентам и преподавателям».

Среди других многочисленных лозунгов: «Занимайтесь любовью, а не оптимизацией!», «Парты или баррикады?», «Министры лютуют – студенты бунтуют», «Кошмарить университеты непатриотично», «Положил я на вашу лицензию Литейный мост» (намёк на подзабытую уже акцию группы «Война»), «Оптимизируют твой ссуз? Вступай в профсоюз!», «Для института, ссуза, школы МИНОБРАЗ хуже эболы». Ну и, разумеется, более стандартные: «Полтавченко в отставку»

Среди полутора десятков выступающих было и два представителя «Университетской солидарности» — профессор СПбГУ Е. А. Курашов и сопредседатель профсоюза, удачно оказавшийся в Санкт-Петербурге в связи с мероприятием Комиссии по гендерному равенству КТР, П. М. Кудюкин. Содержание выступления П. М. Кудюкина развивалось от тезиса «Мы, преподаватели и студенты – коллеги не только в образовательном процессе, но и в борьбе за наши права и интересы, за спасение образования» к выводу «Мы обладаем серьезным оружием для борьбы – нашей самоорганизацией, нашим интеллектом, нашей солидарностью».

Отметим, что Центральный совет Профсоюза “Университетская солидарность” на днях принял заявление о поддержке митинга студентов и преподавателей 23-го апреля в Санкт-Петербурге.