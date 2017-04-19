В Новосибирской области после акций протеста отменили резкий рост тарифов ЖКХ

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15 процентов. Об этом он объявил утром 19 апреля.

Повышение тарифов составит только 4 процента. Городецкий подчеркнул, что на решение повлияли не только протестные акции, но и встречи с профсоюзами и Общероссийским народным фронтом.

«Я слышу мнения не только на митингах, я встречался профсоюзом, „Народным фронтом“. Я подписал постановление о внесении [изменений] в постановление о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%», — рассказал глава региона. Решение касается всех городов и районов области.