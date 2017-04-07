Трампу помогут высокоскоростные железные дороги для США

Дональд Трамп может придать промышленности США сильное ускорение с помощью создания национальной сети высокоскоростных железных дорог. К такому выводу пришли в лаборатории Международной политической экономии при Кафедре политической экономии и истории экономических учений Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, проанализировав высказывания нового президента и ситуацию в экономике США. Принятие и реализация железнодорожного плана будет соответствовать политике республиканцев классической эпохи в истории США, на которых равняется Трамп.

Избрание Трампа президентом есть факт признания американским обществом наличия глубокого экономического и социального кризиса. «Трамп ищет решения для экономики, которые были бы выгодны среднему – связанному с производством капиталу и обеспечили бы сохранение его блок с рабочим классом, — говорит Руслан Дзарасов, заведующий лабораторией Международной политической экономии РЭУ. — Совсем не случайно Трамп обратил внимание на железнодорожные сообщения, которые было бы выгодно начать вновь, уже на современном уровне, развивать. Железные дороги на сегодня могут стать основным проектом, который способен дать мощный эффект для все менее конкурентоспособной экономики США».

Однако Трамп политически блокирован со стороны Конгресса, и это серьезная проблема. Конгресс может в 2017 году не пропустить даже самые выгодные для страны программы, включая и железнодорожную.

Трамп пока не выдвинул полноценный план модернизации и расширения сети железных дорог в США, но этот шаг является логичным для него как республиканца классических взглядов. «Создание разветвленной сети высокоскоростного железнодорожного сообщения в США резко увеличит спрос на сталь и другие материалы, — подчеркивает Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) и сотрудник Кафедры. — Потребуются тысячи локомотивов, вагонов, множество механизмов и машин, депо и иных строений. Американское производство получит мощный стимул, появится масса новых рабочих мест. Это повысит спрос в экономике, что выведет ее на путь устойчивого роста, как это было в годы интенсивного создания железных дорог в XIX веке и начале XX века, пришедших позднее в упадок из-за автомобилестроительного лобби».

Во время инаугурации Трамп заявил: «Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше благосостояние и богатства и вернем наши мечты. Мы построим новые автострады, аэропорты, тоннели, мосты, железные дороги по всей нашей замечательной стране».

Речь Трампа была посвящена протекционизму в духе президента США времен Гражданской войны (1861-1865 гг.) Авраама Линкольна, в эпоху которого и последовавшие десятилетия строительство железных дорог стало главным фактором развития американской промышленности и роста экономики. Современные США сильно отстали в высокоскоростном железнодорожном сообщении. Оно практически не развито. Высокоскоростные поезда Acela Express эксплуатируются лишь с 2000 года и остаются немногочисленными. Перевозка значительных объемов товаров на таком транспорте не осуществляется. Он ориентирован на пассажиров. Эта создает в США важный задел для модернизации.