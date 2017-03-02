В четверг 2 марта Институт глобализации и социальных движений (ИГСО) представил Доклад «Либеральный план «патриотов» для экономики России», который был посвящен анализу предложений «Столыпинского клуба» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова по перезапуску экономического роста. Эксперты пришли к выводу, что предложения, высказанные в «Экономике роста» и ряде презентаций не смогут дать положительный эффект в экономике и вызвать необходимый стране устойчивый рост.

Проект команды Титова нацелен на реализацию «российского варианта умеренно-мягкой денежно-кредитной политики», суть которой заключается в рефинансирование Центробанком кредитов коммерческих банков и институтов развития, пояснил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Проект не радикальный и даже вроде бы делающий государство сильнее в области экономических решений. Авторы «Экономики роста» стремятся бороться с «завышением курса рубля», но вместе с тем они хотят использовать механизм рублевой эмиссии. Это вызывает обоснованные опасения критиков на предмет инфляции и обесценивания денег.

Как отметил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, презентации программы Титова происходят третий год, при этом он регулярно корректируется авторами, в том числе по существенным пунктам. Непоследовательность программы Титова, постоянное переписывание документа объясняется не только меняющимися тактическими задачами омбудсмена, но и его стремлением заручиться одновременно поддержкой как либералов, так и патриотов, в то же время, соответствуя специфическим интересам компаний, на которые омбудсмен ориентируется.

Однако эта идея в реальной экономической ситуации современной России и в контексте других предлагаемых Титовым мер работать не будет.

Дешевыми деньгами корпорации воспользуются, но роста производства это не даст. Инфляция же может вырасти, курс рубля еще раз серьезно понизится, а сами «дешевые деньги» пойдут в спекуляции, включая игру против рубля. Бороться с «неправильным» использованием легких кредитов будет бесполезно. Однако крупный бизнес, заинтересованный в низкой ставке без реального изменения экономического курса, на фоне исчерпания резервов правительства требует лишь удовлетворения потребности в финансовых стимулах.

Тем временем сама эмиссия будет реализована ценой значительного увеличения государственного долга, который будет расти в том числе и благодаря займам на внешнем рынке, что прямо указывается в программе Титова. По расчетам, сделанным на основе данных самого же Столыпинского клуба, разрабатывавшего программу Титова, общий расход государственных средств на меры стимулирования экономики составит около 1 триллиона рублей, а недополученные вследствие налоговых льгот и послаблений доходы бюджета окажутся на уровне более 500 миллиардов рублей.

В свою очередь, предлагаемое командой Титова снижение ставок страховых взносов урежет поступление денег в соответствующие фонды ещё на 2,6 триллиона рублей, которые, очевидно, государство должно будет покрыть из своих средств.

Институт глобализации и социальных движений (ИГСО) является независимым аналитическим центром, деятельность которого направлена на выработку экспертных оценок, проведение исследований и содействие инициативам демократического преобразования общества, защиту социального государства и формирования прогрессивной альтернативы неолиберальной экономической политике.