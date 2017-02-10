Запрет на въезд мусульман стал одним из самых популярных указов Трампа

55% американских избирателей поддерживают указ президента США Дональда Трампа, на несколько месяцев закрывший страну для беженцев и мигрантов в из семи мусульманских стран. Согласно данным опросов, 35% респондентов выразили горячую поддержку такому решению, в то время как категорически против высказались лишь 38%.

Среди республиканцев одобрили указ 82% респондентов, среди демократов против высказались 65%.Единственным указом, оказавшимся даже более популярным чем этот среди населения, оказалась отмена федерального финансирования так называемых «городов-убежищ» для иммигрантов. Этот указ получил поддержку 55% при неодобрении 33%.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, на несколько месяцев закрывший страну для беженцев и законных путешественников из семи мусульманских стран. Трампа критикуют в стране и за пределами, на него подал в суд генеральный прокурор Вашингтона при поддержке Amazon и Microsoft, по всей стране прошли акции протеста.

За несколько дней, прошедших после подписания указа, федеральные судья в четырех американских штатах удовлетворили иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) о введении временного судебного запрета на депортацию людей, задержанных в аэропортах США, обратно на родину.