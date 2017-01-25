Берни Сандерс поддержал решение Дональда Трампа о выходе из ТТП

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, бывший кандидат в президенты США от Демократической партии, поддержал решение действующего главы государства Дональда Трампа о выходе из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и выразил намерение сотрудничать с ним по вопросам торговой политики.

«Пришло время разработать новую торговую политику, которая поможет семьям рабочих, а не только транснациональным корпорациям», — заявил Сандерс.

«Если президент Трамп серьезен насчет новой политики, которая поможет американским рабочим, я буду счастлив работать с ним», — подчеркнул он.

За последние 30 лет политика США в области торговых отношений привела к снижению уровня зарплат американских рабочих, а выгоду получали только международные корпорации, констатировал Сандерс. В качестве примера он привел соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и политику в отношении Китая.

23 января СМИ сообщили о том, что Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Во время подписания документа Трамп отметил, что это «великая вещь для американского рабочего».

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сенатор от Вермонта уже выражал готовность сотрудничать с Дональдом Трампом. В заявлении, опубликованном на его сайте в ноябре прошлого года, Сандерс подчеркнул: «В той степени, в которой господин Трамп серьезно относится к проведению политики, улучшающей жизнь рабочих семей в этой стране, я и другие прогрессисты готовы работать с ним. В той степени, в которой он является приверженцем расистской, сексистской, ксенофобской и антиэкологической политике, мы будем решительно выступать против него».