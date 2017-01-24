Казахстан: забастовку нефтяников пытаются остановить арестами

20 января были арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель профсоюза «Oil ConstructionCompany» Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате профсоюзных средств, а второго — к призывам в проведению «незаконных забастовок». Их арестовали на два месяца и уже доставили в Астану, передает socialismkz.info.

Десятки рабочих нефтесервисного предприятия вышли на голодовку в знак протеста против ликвидации последнего независимого профцентра – Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК), сообщало ранее Радио Азатык. Соответствующее заявление было подано рабочими в городской акимат Актау 5 января, в тот же день несколько десятков нефтяников вышли на голодовку.

Решение о закрытии Конфедерации было принято специализированным межрайонным экономическим судом Южно-Казахстанской области 4 января 2017 года. Официальным поводом для ликвидации профобъединения стал иск Министерства юстиции Казахстана о нарушении КНПРК условий подачи документов на перерегистрацию — Министерство юстиции страны затягивает процесс признания филиалов конфедерации, за полтора года отраслевые профсоюзы КНПРК получили свыше 25 отказов.

Несмотря на то, что акимат Актау наложил запрет на проведение акции, рабочие решили оставаться у офиса «OCC» круглые сутки и отказались от приёма пищи до тех пор, пока не будет принято решение о возобновлении работы КНПРК.

В своём пресс-релизе от 12 января руководитель Конфедерации Независимых Профсоюзов Лариса Харькова обвинила лидеров нефтяников в том, что они «принуждают работников указанной компании к участию в незаконной акции протеста в виде голодовки». Её заявление также было положено в основу решений акимата Мангистауской области, областной прокуратуры и областного суда, где голодовка рабочих была признана «незаконной».

21 января участников голодовки фактически выгнали из офиса профсоюза «Oil ConstructionCompany», угрожая применить силу. Прокурор Актау Марат Тойжан и начальник местной полиции Омар Таскынбаев объявили голодовку нефтяников действием направленным «против государства».

Таким образом, власти решили ликвидировать очаг голодовки в офисе профсоюза, так как именно там активисты профсоюза приняли 20 января решение продолжить акцию, несмотря на решение суда о ее «незаконности». Однако даже в ситуации постоянных на угроз и давления, нефтяники приняли 21 января решение продолжить голодовку протеста, в которой продолжают участвовать свыше 700 рабочих ОСС на месторождениях Каламкас и Жетыбай в Мангистауской области.

Протестующие рабочие в процессе разрастания борьбы не остановились только на требованиях регистрации профсоюзного объединения, и добавили еще одно – освобождение своих лидеров Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева.

Ситуация очень напоминает процесс развития забастовки в Мангистауской области в 2011 году, когда были арестованы юрист профсоюза АО «КаражангбасМунайГаз» Наталья Соколова и лидер рабочих ПФ «ОзенМунайГаз» Акжанат Аминов. Тогда забастовка, начавшаяся с голодовки, не только не остановилась, а наоборот расширилась и приобрела еще более ожесточенный характер. В нынешней момент многое зависит от того, поддержат ли борьбу рабочих «Oil ConstructionCompany» нефтяники других компаний и организаций области, помимо тех, кто входит в КНПК, так как заставить освободить лидеров могут только массовые и радикальные акции и всеобщая забастовка на всех месторождениях региона.