В КФУ переименовали зал главного здания в «Императорский»

Актовый зал Казанского федерального университета переименовали в «Императорский». По словам директора музея истории КФУ Светланы Фроловой, зал назван «Императорским» в честь Александра I, чьим указом и был основан Казанский университет, и всей династии Романовых, оказывавших университетскому образованию огромное внимание. Решение о переименовании актового зала вступило в силу 12 января текущего года.

Предложение переименовать зал было принято на заседании ученого совета 29 декабря 2016 года. По словам директора музея истории КФУ Светланы Фроловой, зал назван «Императорским» в честь Александра I, чьим указом был основан Казанский университет. «Следует обратиться к истокам и отдать должное «имперскому» прошлому — первому, самому длинному и очень плодотворному периоду в жизни Казанского университета», — сказала Фролова.

Руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев рассказал Inkazan, что переименовать помещение было необходимо, так как в связи с ремонтными работами в каждом институте появилось очень много актовых залов. «В любом институте есть хороший актовый зал. Так как в главном корпусе актовый зал является историческим, было принято решение ему имя собственное дать, и это решение уже давно на ректоратах обсуждалось», — сказал Гареев.

Именно в этом актовом зале 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая революционная сходка студентов, имевшая резонанс не только в России. В том году студенческие волнения прокатились по многим вузам страны. С первых лет существования Казанский университет был одним из очагов демократии. Распространению демократических взглядов способствовали политически неблагонадежные студенты, сосланные в Казань из западных университетов.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий прокомментировал появление в Казани императорского зала.

— Как вы догадываетесь, я не могу радоваться восстановлению монархических символов и названий в стране, которая все еще продолжает называть себя республикой. По сути, однако, очень хорошо отражает смысл современной эпохи, времени реакции. Ее можно назвать эпохой Реставрации, по аналогии с тем, что происходило в Англии в XVII веке или во Франции в XIX веке. Хорошо известно, чем эти реставрации закончились — новыми революциями, — заявил Кагарлицкий.