Асадисты против курдского ополчения в Алеппо

В минувший четверг, 22 декабря, интернет-издание Rudaw, головной офис которого расположен в Иракском Курдистане, сообщила, что правительственные силы Сирии призвали курдское ополчение YPG до конца текущего месяца покинуть Алеппо. Об этом издание сообщает со ссылкой на бывшего генерала сирийской армии Али Максуда. Как утверждает Rudaw, он близок к действующему президенту Башару Асаду.

Правительственные силы к концу текущей недели эвакуировали последних боевиков антиправительственных группировок и членов их семей из Алеппо в провинцию Идлиб. Таким образом, армия Башара Асада установила полный контроль над крупнейшим сирийским городом за исключением района Шейх-Масуд, где компактно проживают курды и который на протяжении боевых действий находился под контролем YPG.

По словам Али Максуда, представители правительства уже провели встречу с представителями сирийских курдов и дали им срок до конца месяца на полный вывод YPG из Алеппо. Куда именно должно быть выведено ополчение не уточняется.

На протяжении войны в Сирии, продолжающейся с 2011-го года, между правительственными силами и курдским ополчением происходили спородические стычки. В том числе, сирийская авиация бомбила район Шейх-Масуд в 2013-ом году. В августе этого курдские силы смогли выбить правительственную армию их крупного города Эль-Хасеке на северо-востоке страны. Тем не менее, в ходе битвы за Алеппо курды выступали союзниками Башара Асада.

Журналист Александр Рыбин, неоднократно бывавший в Сирии по ходу войны, считает, что действия правительства Асада являются частью договоренностей между Россий, Ираном и Турцией по урегулированию Сирийского конфликта. «Россия получила Алеппо при активном содействии Турции, о чем, например, недавно сказал министр обороны Турции. Теперь Россия должна приложить усилия, чтобы Турция благополучно решила курдский вопрос» на территории Сирии. Поэтому асадисты всячески будут выдавливать курдские вооруженные формирования со своей территории туда, где с ними уже непосредственно, фронт на фронт, будут иметь дело турецкая армия и протурецкие группировки», – сказал Рыбин.

По его мнению, отказ курдов подчиняться сирийскому правительству может вызвать масштабные столкновения между курдами и правительством, в которые, есть вероятность, будут вовлечены и российские военные на стороне Дамаска.