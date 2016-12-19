Преподаватели вузов протестовали в Москве и Петербурге против произвола в СПбГУ

18 декабря в Петербурге и Москве прошли акции протеста преподавателей крупнейших вузов страны ― активистов Профсоюза «Университетская солидарность», возмущенных произволом администрации Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и репрессиями его ректора Николая Кропачева против несогласных с «оптимизацией» университета. Несколько десятков профактивистов вышли на пикеты вопреки запретам властей обоих городов и не испугавшись угроз со стороны полиции.

В Петербурге акция протеста прошла на Марсовом поле. Преподаватели геологического, химического, географического и физического факультетов, вышедшие на пикет, рассказывали о своей борьбе за отмену слияния факультетов и держали плакаты: «Восстановить географический факультет!», «Вернуть доцента Хрущева С.А.!», «Зачем правительству РФ горе-руководители СПбГУ?» «Задачи СПбГУ ― не оказание услуг, а подготовка специалистов!» «Президент РФ, отмените особый статус СПбГУ и защитите Университет!», «Кропачева в отставку!»

В Москве преподаватели МГУ имени М.В.Ломоносова, МФТИ и ВШЭ в знак солидарности и поддержки требований своих питерских коллег протестовали у памятника «Булыжник ― оружие пролетариата». Активисты «Университетской солидарности» развернули свои флаги и плакаты: «Ректор с возу ― СПбГУ легче…», «Оптимизируем Н.М.Кропачева!», «Выйдем на улицы ― вернем себе вузы!», «Разумная нагрузка! Достойная оплата! Нет сокращениям!», «Прекратить произвол ректора», «Разные вузы. Общие проблемы. Одно решение!». Завершилось пикетирование возложением цветом в память героизма участников рабочего движения России.

Преподаватели вузов выступают за отмену слияния факультетов СПбГУ, в частности, географического и геологического, и хотят остановить репрессии, которые начались в университете из-за несогласия профессорско-педагогического состава с линией администрации.

«Помимо борьбы с разгулом бюрократии и авторитаризма в СПбГУ, Важное требование нашей акции – остановить репрессии, ― комментирует цели пикетчиков доцент и зам. председателя профкома СПбГУ Юлия Крылова. ― Увольняют наиболее сильных преподавателей вуза, манипулируя ставками и конкурсными процедурами».

Участник акции в Петербурге отметил: «Преследования преподавателей, очевидно, отрицательно сказываются на качестве образования в университете. Из-за протестов против слияния факультетов уволили лучшего лектора – Сергея Хрущева. Ему в своё время ректор СПбГУ Кропачев вручал это звание. Но сколько ни писали студенты и преподаватели, его все равно незаконно уволили. К мнению трудового коллектива в университете не прислушиваются».

Только удовлетворение требований и восстановление уволенных преподавателей не устроит. Важным условием решения своих проблем они видят восстановление выборности ректора СПбГУ. Поэтому кампания в защиту трудового коллектива СПбГУ от произвола ректората продолжится с новой силой.

Пикеты 18 декабря стали началом солидарных коллективных действий сотрудников многих вузов и профсоюзных активистов в поддержку своих питерских коллег.

Власти Петербурга и Москвы не согласовали обе акции. Формальной причиной отказов в проведении стали некие монтажные работы и культурные мероприятия на местах заявленных митингов и пикетов. Эти утверждения городских властей оказались откровенной ложью. 18 декабря на заявленных площадках находились лишь сотрудники правоохранительных органов, ОМОНа и несколько автозаков.

Однако вопреки угрозам полиции преподаватели вышли с пикетами. Незаконные действия властей организаторы будут обжаловать в суде. Завтра Профсоюз «Университетская солидарность» подает иск на «отказы в согласовании» Префектуры ЦАО Москвы.

Напомним, место для акции в Москве выбрано не случайно. Памятник «Булыжник – оружие пролетариата» не только является символом солидарности и борьбы наёмных работников, но и напоминает о важной дате – 18 декабря исполнилось 140 лет первой рабочей и студенческой демонстрации в России, прошедшей в Петербурге на Казанской площади в 1876 году. Сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин обратил внимание: «Знаменательно, что именно в этот день начинается кампания солидарности с нашими коллегами и членами Профсоюза в СПбГУ. Гранит науки ― тоже булыжник!»