Свобода приходит с Востока!

Кремлевские правители явно поторопились, объявив результаты ими же сфальсифицированного голосования вотумом доверия Путину. Никакого вотума доверия не было, как не было и поддержки политики Кремля у избирательных урн. Большинство граждан либо не пошли голосовать, либо голосовали против, и лишь откровенное жульничество, беспримерное даже по российским понятиям, позволило изобразить всё произошедшее в виде успеха. Было в высшей степени опрометчиво со стороны Кремля поднимать по этому поводу пропагандистский шум, но ещё хуже то, что, похоже, некоторые из начальников в свою пропаганду сами поверили. После случившегося 1 июля им бы надо было затаиться и постараться не напоминать народу ни о себе, ни о своих методах. Но они попытались развить то, что им показалось успехом. И получили кризис в Хабаровске.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали и вывезли в Москву не из-за его действительных или мнимых грехов 15-летней давности, а в наказание за то, что подчиненные ему структуры не проявили ожидаемого рвения в фальсификации результатов голосования, из-за чего край, наряду с Ненецким автономным округом (уже официально расформированным) и Иркутской областью (не простившей Кремлю отставки красного губернатора Сергея Левченко) занял одно из последних мест по показателям «одобрения» поправок.

В ответ народ Хабаровского края вышел на улицы. Движение ширится, охватывая соседние регионы. Людей выходит всё больше. Поднялись на митинги жители Владивостока и Южносахалинска. Затем акции солидарности стали проходить в других городах России, включая Москву, где 15 июля молодежь провела несанкционированное шествие в поддержку дальневосточников.

Попытка решить проблему, направив в Хабаровск кремлевского назначенца Михаила Дегтярева, являющегося, как и Фургал членом ЛДПР Владимира Жириновского, не только не успокоила людей, но, напротив, вызвала новый всплеск возмущения. Лозунг «Свободу Фургалу!» сменился призывом «Путина в отставку!». Митингующие говорили о необходимости создания рабочих мест, требовали вернуть народу богатства приватизированные олигархами. Социальное недовольство, копившееся годами, вырвалось наружу.

Стихийный процесс развивается по своей естественной логике. Он вовлекает в свой водоворот всё больше людей и групп. Местные элиты, первоначально влиявшие на ход событий, становятся заложниками этой логики массового движения. Борьба нарастает.

Восточные регионы России не случайно поднялись первыми. И дело тут не в Фургале, хотя по оценкам хабаровчан он в самом деле был хорошим губернатором, а его рейтинг в регионе был выше, чем нарисованный рейтинг Путина. Людей оскорбило пренебрежение центра к их интересам, к их выбору. Давая значительную часть ресурсов, на которых держится система олигархического сырьевого капитализма в России, восточные регионы не только не получают средств для социального развития, но не удостаиваются со стороны правящих кругов даже минимального уважения к своим интересам и правам.

Восточные регионы нашей страны имеют высокий процент городского населения, в котором, в свою очередь, изрядная доля потомственных горожан. В сочетании с исторической и культурной традицией более свободной жизни и привычкой рассчитывать на собственные силы это создает предпосылки для того, чтобы именно здесь вспыхнула искра мирного народного восстания. Однако, если условия для начала движения возникли именно на Востоке России, условия для его роста есть повсеместно. Россия созрела для революционных перемен.

Затевая расправу с Фургалом в Кремле вряд ли не понимали, что протест неизбежен. Но власть чувствовала, что объективно почва уже уходит из-под ног, социальный кризис нарастает. Надо было торопиться, пока, как им казалось, все потрясены и парализованы наглыми результатами фальшивого плебисцита. В итоге Кремль сделал уже несколько принципиальных тактических ошибок, исправить которые пока не удается. Если уж решили арестовать Фургала, то назначать ВРИО надо было течение считанных часов (а лучше — минут), пока никто не успел опомниться. Затянув процесс, власть не только упустила момент, когда люди были парализованы шоком, но и дала возможность массовому сознанию развиваться по своей естественной логике. Полторы недели протеста не проходят бесследно, люди учатся, привыкают к новой роли, осознают новые возможности. А с другой стороны, кремлевская команда была уверена, что хабаровчане быстро выдохнутся. Главное игнорировать народ, не давать ему повода подумать, будто он на что-то способен повлиять. Достигнув всеобщей деморализации, власть надеется восстановить стабильность. Но этот расчет был неверен. Он не учитывал не только характер дальневосточников, но и реально изменившиеся настроения в обществе.

Назначение Дегтярева ВРИО губернатора края, сделанное к тому же с большим опозданием, дало лишь один результат — рухнула популярность партии Жириновского, как на Дальнем Востоке, где ЛДПР получала львиную долю голосов, так и в других регионах страны. Теперь люди, видевшие в этой партии протестный потенциал, будут организовываться вне её или переходить в другие организации.

У Кремля практически не осталось мирных или манипулятивных решений, чтобы справиться с кризисом, который носит вполне объективный характер, являясь отражением краха всей модели социально-экономического развития, сложившейся в ельцинско-путинской России. Но точно также Кремль упустил и возможность эффективного применения силы. Сейчас любой силовой разгон грозит спровоцировать новый кризис, в куда более широких масштабах, чем раньше. А если разгона не будет, то и страх, на котором держится режим, испарится. Сейчас наступил тот неприятный для власти момент, когда необратимая грань пройдена и страх уже отступил настолько, что его нельзя будет вернуть, даже применив силу.

Единственным ответом правящего режима на беспрецедентные массовые протесты и кризис легитимности, обрушившийся на Путна сразу же после того, как пропаганда заявила о «беспрецедентном триумфе» и «народном доверии» к президенту, стала попытка саботировать назначенные на сентябрь региональные выборы. Элла Памфилова объявила о трехдневном голосовании — с 11 по 13 сентября. Теоретически досрочное голосование было возможно и раньше, но в крайне ограниченных масштабах. Например, если человек уезжал в командировку или ложился в больницу, он мог, предъявив документы, получить право оставить свой бюллетень заранее. Ясно, что в данном случае речь идет о чем-то совершенно ином, а именно о повторении практики, применявшейся во время сфальсифицированного плебисцита, когда функционеры избиркомов буквально врывались к людям в дома.

Главная задача «досрочного голосования» даже не в том, чтобы полупринудительно мобилизовать весь лояльный электорат, а в том, чтобы получить возможность набросать за 2 дня в урны столько фальшивых бюллетеней, сколько потребуется, чтобы сделать бессмысленными любые попытки граждан голосовать по-настоящему. На ночь коробки с бюллетенями остаются безо всякого контроля в УИКах, что собственно и составляет основной смысл «досрочки». К утру количество голосов, поданных за власть, может увеличиться в несколько раз.

Значение происходящего понятно: власть твердо знает, что выиграть выборы она не может. Не только «по-честному», но и даже по тем правилам, которые сама же для собственного удобства придумала ранее. Приходится даже не менять правила на ходу, а нагло, на глазах у всех игнорировать.

Решение ЦИК фактически отменяет «день тишины», который по закону назначен на 12 сентября. Выборы, назначенные по закону, действовавшему на начало лета, должны будут проходить по совершенно иным правилам. Мало того, что позорному новому закону о выборах, принятому Госдумой после фальсификации итогов плебисцита, пытаются придать обратную силу, ЦИК пересматривает правила проведения выборов даже не дожидаясь вступления этого закона в силу: решение Памфиловой было объявлено 24 июля, когда президент даже ещё не успел закон подписать!

Смысл происходящего очевиден. Власть фактически сама признается, что народ отказал ей в доверии. В Кремле прекрасно знают, что 1 июля они на самом деле с треском проиграли в целом ряде стратегических регионов и в большинстве крупных городов, где назначенцам администрации предстоит пройти через процедуру народного избрания в сентябре.

Панические решения кремлевской бюрократии свидетельствуют о слабости и о том, что сами высшие чиновники осознали, насколько народ их ненавидит. Однако они всё ещё контролируют ситуацию. Положение в стране изменится лишь в том случае, если хабаровский протест начнет распространяться. Исход сентябрьского голосования, как и общий результат нынешнего кризиса будет определяться не решением Памфиловой и её кремлевских подельников, а поведением масс. Если народ России продолжит безмолвствовать, не поддерживая восставший Дальний Восток, то и власть продолжит беспредельничать. Но события последнего времени показывают, что общество настроено с каждым днем всё более решительно. И не только на Дальнем Востоке.

Призыв «Просыпайся страна!» звучит повсюду. По российским регионам каждое утро расходятся новости о массовых выступлениях на Дальнем Востоке и вместе с восходом солнца надежда на перемены неуклонно охватывает всё больше людей. В 1905 году всеобщая стачка, заставившая царя подписать Октябрьский манифест о политических свободах, распространялась с запада страны на восток. Сейчас география протеста обратная, но логика та же. Страна просыпается.

Свобода приходит с Востока!