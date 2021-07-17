Похоже, Путин устал. Скоро уходить?

По прошедшей прямой линии с Владимиром Путиным возникает только один вопрос: зачем вообще она была нужна? Разве нельзя было, как в прошлом году, благополучно обойтись без сего мероприятия?

Нет, конечно, с точки зрения политической целесообразности – правда, как это заведено у президента, в качестве тактического решения – прямая линия имела определенный смысл: разрядить накаляющуюся обстановку по поводу уже практически обязательной вакцинации и дать правильный посыл гражданам перед выборами в Госдуму – за кого им надо отдать свои голоса. И, что самое главное, окончательно закрепить простую мысль, что президент бодр и весел, а значит, ни о каком транзите в ближайшее время даже думать не надо. Не будет его. По крайней мере, до 2024 года. Однако ж вышло все чуть ли не с точностью до наоборот.

И дело не в уже привычном бряцании оружием и президентской браваде (чего стоят слова Путина, что «даже если бы мы потопили этот корабль (британского эсминца «Дефендер» – прим. авт.), трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой войны». И не в спекуляциях по поводу диалога «американских экспертов» с «политическим классом», которые напомнили Татьяне Становой «хорошо известный разговор Майка и Ника», транслируемый белорусским диктатором Александром Лукашенко. И даже не в полном организационно-техническом провале мероприятия, который безуспешно попытались свалить на DDoS-атаки (как верно подметил Глеб Павловский, если бы это действительно было так, то мы говорили исключительно о них, а не о том, что было на прямой линии).

Тогда на что здесь стоит обратить внимание?

Во-первых, на президентский панегирик «Единой России»: мол, «наша жизнь не состоит из постоянных праздников (а что, когда-то состояла?) и раздачи денег (сколько вертолетов-то запускали, аж небо темнело!)», поскольку «лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти (это про 17,7 трлн рублей, которые лежали в бюджете без движения, по официальным данным на май текущего года?!)», поэтому «решения должны приниматься, как говорят в народе, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения» (это Владимир Владимирович, наверное, о пенсионной реформе). И на этой ноте президент завел свою любимую шарманку: «еще раз (какой уже по счету?!) хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике и принимались они людьми, понимающими, что исполнить эти решения невозможно. Что это такое? Это обман избирателей, обман граждан для того, чтобы самим себя позиционировать как защитников народа, а потом на кого-то свалить неисполнение этих решений». И к сути: «Вот “Единая Россия” не ведет себя подобным образом (да неужели?). И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты от “Единой России” идут на это. В известной степени себе во вред. Но работа “Единой России” создает прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду необходимость принятия необходимых стране решений. Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И намерен подержать в ходе избирательной кампании», – заявил Владимир Путин.

В какой-то мере, даже неожиданно… услышать такое от него. И… многозначительно: то, что президент решил поделиться своим все еще сравнительно высоким рейтингом с «Единой Россией», фактически подтверждает, что даже на самом верху уже признают, что партия власти в кризисе. И очень серьезном. А ее триумфальная победа на выборах не то чтобы даже нужна – просто необходима, как хлеб насущный или даже воздух. Иначе, думается, таких громких слов мы бы ни за что не услышали, ибо, по сути, в данном случае Владимир Владимирович спускается со своей недосягаемой вершины великого арбитра (помните, он даже в президентскую кампанию не участвовал в дебатах, как бы демонстрируя, что он выше этого), стоящего над всеми политическими дрязгами, превращаясь не просто в заинтересованное лицо, но в активного игрока – такое верховное божество (если перейти на язык мифологии), великого единоросса, как бы отошедшего от дел (то есть сконцентрировавшегося на вопросах внешней политики, полностью игнорируя внутреннюю), но решившего вдруг вернуться в мир, чтобы вновь навести в нем порядок. То есть проконтролировать, чтобы выборы прошли как по маслу.

Отсюда: с чего, собственно, такая важность придается этим выборам? Ну здесь все просто: новая Дума будет транзитной. Но самое главное заключается в том, что эти выборы, по словам Павла Салина, станут «тестом на устойчивость и подконтрольность политсистемы в преддверии транзита власти»: «Согласно рабочим планам начало транзита намечено на осень сразу после выборов. Оно будет сопровождаться кадровыми перестановками и трансформацией роли Владимира Путина. А думские выборы — это тест на подконтрольность и лояльность электората в рамках электоральных и не электоральных процедур, то есть возможной протестной активности», – рассказал он «Свободной прессе». Ответ исчерпывающий.

Во-вторых, что надо не упустить и что является в некоторой мере пояснением к первому, это целый ворох различных странностей. Например, как, особенно поначалу, трудно президенту давались ответы: «Путин с трудом формулирует мысли. Не припомню такого», – отметила Становая. Павловский, в свою очередь, констатировал, что «Путин не пытался лидировать. Обычно, он не любит, когда ему навязывают какую-то повестку. А тут получилось, что повестка была по отстающим. <…> Здесь была какая-то угасшая харизма. Ведь элементарный уровень лидерства – диктовать свою повестку. Политик не стесняется вопросов – вы ему задаете вопрос, а он говорит свое всегда, то, что ему нужно сказать. А тут он просто отбивал мячи – был такой пинг-понг».

И как отбивал! Ракеткой мимо шарика! Вспомним эпизод, когда у него спросили, почему бананы из Эквадора дешевле, чем морковь и картофель из соседнего региона. Что Владимир Владимирович ответил? «Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Рост цен на продовольствие происходит во всем мире. Россия не исключение», – сказал президент. В точку не правда ли? Точно отвечал на какой-то совсем другой вопрос. А его ответ другой страждущей, пожаловавшейся на то, что после вычета кредита у нее остается полторы тысячи (а зарплата чуть больше двенадцати) – что глава государства сказал на это? Что Государственная Дума на днях приняла закон, согласно которому банки не имеют права списывать долги, если доход не превышает прожиточного минимума. А как на этот прожиточный минимум прожить, да еще и с сыном?! Этого Владимир Владимирович не сказал, хотя, я думаю, не зря звонившая назвала свою зарплату: чтобы президент возмутился, сказал, что нельзя, недопустимо, чтоб зарплата была такая маленькая – надбавить! Но президент решил промолчать. Или просто не додумал. Что равносильно известному медведевскому «Денег нет, но вы держитесь».

А его просто умопомрачительная реплика о том, что льготной ипотекой смогли воспользоваться более 500 миллионов, при том, что в стране проживает всего 148 млн человек?

А его недоумение про Троицк: где это? (И Сергей Марков может хоть до одурения доказывать, что «просто в отличие от этих безграмотных безответственных лжецов Путин знает, что Троицк есть и в Московской области, и в Челябинской», – впечатление складывается совсем другое).

А его попытки поговорить с телевизором, когда Владимир Владимирович упорно пытался завести беседу с теми, кто обращался к нему в формате видеозаписи (как-то не верится в то, что президента не предупредили об этом)?

А его 10%, которые вновь подхватывают вирус после вакцинирования? Если бы не оперативное вмешательство Голиковой, то вот, пожалуйста, еще один конфуз.

А его сплошные покашливания/прочистки горла? Журналисты «Собеседника» насчитали 51 раз! Неужто простудился?

И все это так – навскидку.

Нет, разумеется, любая из вышеперечисленных «странностей» может произойти с кем угодно: можно и оговориться, и цифры перепутать, и простуду подхватить накануне прямой линии, но чтоб таким букетом?! И на нервы ведь не спишешь – не новичок в политике, не первый раз на прямой линии…

Нет, ни на что не хочу намекать, но на фоне слухов об ухудшении здоровья первого лица, которые, кстати говоря, как-то ушли из повестки в последнее время, точно из АП была спущена директива, вывод напрашивается сам собой. Будто президент – разумеется, непреднамеренно – дал сигнал, что транзит – он не за горами, и всё, как пел незабвенный Летов, идет по плану: вот сейчас протестируем систему, заведем в парламент единороссов, чтоб неожиданностей никаких не случилось, а там можно будет и объявлять «я устал, я ухожу».

Но об этом пока – пальчик к губам – т-с-с. Это – секрет. Большой-пребольшой. Подыграем президенту. Сделаем вид, что мы повелись на прямую трансляцию, вроде бы как призванную утвердить мысль, что Владимир Владимирович будет царствовать еще долго. Ибо понимаем, что не мог он не «выйти» к народу, не мог. Потому что, черт возьми, кто ж тогда отрекламирует «Спутник V»?! Кто ж тогда поддержит «Единую Россию»?! Кто, если не он?!