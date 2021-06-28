После Путина будет Ельцин

После Путина будет Ельцин. Пишу без тени злорадства — радоваться тут нечему.

Речь не о том, что к власти придут представители либеральной или какой бы то ни было иной оппозиции. Совершенно не важно: будет ли неопределенно будущий глава государства убежденным либералом или государственником, западником или почвенником, не важно. Отец русской демократии, во всяком случае, не был на самом деле вопреки собственным заявлениям ни демократом, ни либералом. Выдвинувшийся на критике номенклатурных привилегий, на самом деле он, как и его соратники и коллеги, был частью номенклатуры, был чиновником, строившим картеру «по партийной линии». Кстати сказать, консерваторы из ГКЧП так же сыграли ему на руку в приходе к власти, люди вообще как-то редко предугадывают результаты своих действий.

Именно бывшие представители номенклатуры и были главными выгодополучателями и от приватизации (термин номенклатурная приватизация появился, мягко говоря, не на пустом месте) и от прекращения существования СССР. Того что именно бывшее чиновничество оказалось главным бенефициаром от капиталистических преобразований не отрицал и собственно один из главных инициаторов этих реформ — Е.Т. Гайдар (почитайте, скажем, его брошюру “Государство и эволюция”). Правда, он-то полагал, что его светлые идеи были осуществлены неправильным способом (люди, повторяю, редко предугадывают результаты своих действий). Гайдар веровал в собственность, хотя сложно было не заметить, что на собственников обнищавшее население России начала 1990-х в массе походило мало (несмотря на приватизацию жилья и т.д.), зато из бывших видных членов КПСС и ВЛКСМ новые элиты рекрутировались отлично. Вообще опять же он почему-то предполагал, что введения собственности достаточно для создания демократического общества, так словно если изготовить ножны в них сразу же сам собой заведется клинок. В действительности демократия вещь очень шаткая для её появления и устойчивости нужны совсем другие условия, а не миллионы нищих, в прочем, об этом в другой раз в другой статье. Пока же о Ельцине.

Распад СССР напоминал начало феодальной раздробленности, когда мелкие феодалы — чиновники среднего уровня избавились от центрального контроля и смогли сделать так, как надо им.

А могло ли быть иначе? Увы, нет: чиновник лишенный какого бы то ни было контроля будет действовать в своих интересах, просто потому что долго оставаясь у власти или рядом с властью привыкает путать свою шерсть с государственной. Чиновник, ответственный только перед другим чиновником, но не перед обществом, не перед людьми для которых должен существовать всегда найдет способ с этим другим чиновником договориться в общих, чиновничьих интересах.

Пока центральная власть сильна, она может как-то контролировать нижестоящие чины. Но стоит ей ненамного ослабнуть… Развал СССР начался не при Ельцине и не при Горбачеве. Он начался в эпоху застоя, когда стареющее руководство оказалось уже не способно, да, в общем, и не хотело контролировать многочисленные партийно-чиновничьи элиты.

Старательно выстроив властную вертикаль, устранив демократический контроль за чиновничеством на разных уровнях, нынешнее руководство страны тщательнейшим образом воссоздало слой ответственных только друг перед другом чиновников-феодалов, точно таких же как те, что участвовали в разделе СССР и государственных имуществ. С той же радостью, с которой они рапортуют о достижениях власти сегодня, они будут делить Россию завтра. Я не говорю что Россию так же как СССР ждёт распад, но вот то что государственные предприятия будут разделены между новым поколением чиновников, что оставленное на произвол судьбы население ждёт обнищание, в этом я не сильно сомневаюсь, во сяком случае, для этого многое готово.

Да, дело не только в отсутствии контроля со стороны граждан страны за чиновничеством разных уровней самом по себе, хотя это и принципиально важно. Отсутствие этого контроля порождает ещё некоторые, довольно разрушительные следствия. Китайская пословица гласит, что искусство правления похоже на искусство приготовления рыбы. Если переворачивать рыбу на сковороде слишком часто — она развалится, если слишком редко — она подгорит. Отсутствие прямого контроля граждан над действиями чиновников, а так же то, что верхние ступени чиновничьего аппарата остаются постоянно заняты, ведет либо к тому, что чиновник застревает на региональном уровне, обрастает множеством связей и превращается в местного феодала, которому в общем не очень есть дело до того что происходит вне территории, за которую он отвечает (рыба пережаривается), либо постоянно перебрасывается из одного региона в другой и неспособен вообще войти в нужды населения (рыба разваливается). В обоих случаях между центром и регионами происходит разрыв.

Наша нервная система работает в двух направлениях: мозг посылает сигналы органам, но он же получает сигналы в ответ, если почему-то он перестанет получать ответные сигналы: боль, температурные изменения и т.д. и т.п. мы не выживем. Когда чиновничество разных уровней перестаёт контролироваться гражданами это и значит, что обратная связь нарушена, начинается распад государственного тела.

Для реального, а не мнимого единства страны и её граждан необходим отказ от чиновничьей вертикали и максимализация контроля за чиновничеством не сверху, а снизу: необходимо чтобы чиновник был подотчётен не другому чиновнику, не только другому чиновнику, но и людям страны, области, города, района. Необходима постоянная, системная и не формальная, а реальная ротация, смена служащих на всех уровнях, начиная с самого верхнего. Любой человек, более 20 лет постоянно прибывающий на высших государственных постах (и в особенности не высших), становится потенциально опасен именно в силу того, что постепенно перестаёт отличать свои интересы от интересов государства.

Это далеко не достаточные изменения, но как минимум они необходимы, чтобы избежать новых девяностых и выйти из того цикла, состоящего из смены полуфеодального хаоса и последующего отстраивания жесткой авторитарной власти в который мы попали. Это не альтернативы, это, при всей кажущейся противоположности, разные стадии одного процесса и избежать последующей стадии можно только меняя ту, в которой мы пребываем сейчас. Надо сломать это колесо политической сансары, пока его очередной поворот не принес новых жертв.