О книге Марлена Инсарова “Роман о шестерых не повешенных”

Сегодня никого не удивить попаданцами. Таков привычный, едва ли не самый популярный сюжет фантастических рассказов. Люди направляются в прошлое с тем, чтобы остановить развал СССР, помочь Сталину перебить врагов народа, обеспечить Гитлеру победу во Второй мировой войне или для того, чтобы спасти Царскую Империю. Вариантов много, но все они, в сущности, рассказывают историю про то, что современные фанаты (Гитлера, Сталина, Романова) хотели бы повторить. Или переиграть.

Книга Марлена Инсарова — “Роман о шести не повешенных” — переворачивает сюжет. Из прошлого в наше время попадают несколько участников Первой русской революции — меньшевик, большевик, анархист и трое неонародников — члены Боевой организации эсеров-максималистов (БОМ). Неизвестная сила с неизвестными целями переносит их в 2018-й год, на 111 лет вперед. Совершив это, Сила спасла им жизнь (людей хотели повесить за все, что они понаделали в свое время) и… причинила им страдание.

Помню, нас в школе мучили вопросом — что делали бы Татьяна или Евгений Онегин в наши дни? Некоторые отвечали, мол, раз они, вышеизложенные Таня и Женя, — “типичные представители своего времени” (так нас учили в школе в СССР, сегодня я в этом далеко не уверен), то в наше время они просто не могли бы существовать. Их бы не было.

Ответ разумен. Есть превосходное стихотворение Александра Кушнера, где та же мысль излагается в поэтической форме.

Что ни век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; обниму

Век мой, рок мой на прощанье.

Время — это испытанье.

Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.

Время — кожа, а не платье.

Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,

С нас — его черты и складки,

Приглядевшись, можно взять.

Но что, если все-таки нарушить правила — перенести субъект в наши времена? И что, если перенести человеческое существо, сформированное героической эпохой, в период времени далеко не героический, туда, где героизм кажется чем-то смешным, а революции, если и случаются, то, главным образом, цветные? Таков мир, где можно написать “я помню чудное мгновенье”, только прибавив слово “блядь”. Как вообще должен себя чувствовать современник Блока, Чехова и Левитана, оказавшись на планете, где литературой считаются произведения Пелевина, изобразительным искусством — надпись А-Я, исполненная Приговым на стене многоквартирного дома, а революционерками, которых журналисты на полном серьезе сравнивают с Натальей Климовой, – членки Пусси Райот?

Лет через 200 или 300 искусствовед с удивлением скажет что-нибудь вроде этого: “Но позвольте… вторая половина ХХ – первая половина XXI столетия… Эра исчезновения искусства, темная ночь, впрочем, странным образом подготовившая условия для появления индо-персидской цивилизации “иллахи”, заложившей, в свою очередь, основания современной культуры. Собственно, почему Вы интересуетесь? Эта тема, как правило, интересна только очень узким специалистам”. А социальный революционер будущего вздохнет и скажет: “Пусси Райот были не так уж плохи на фоне множества других, во всяком случае, не стоило бы их осуждать”. Возможно, они будут правы, но людям начала ХХ века, участникам великих событий, станет не по себе в такой обстановке. Как говорит одна из них — с-р максималистка Дора Левина — “место это хуже тюрьмы”.

Представим себе Кортеса, вынужденного работать охранником на бензоколонке, св. Франциска, который пытается что-то там разъяснить биржевым брокерам и титушкам, или Дон Жуана, рассказывающего о своих любовных победах митушкам. В конце концов, дело не в том, плох или хорош человек или плоха или же хороша эпоха, не это главное. Перенести человека в другое время значит снять с него кожу живьем.

Такие вещи иногда происходят — вспомним про народницу и народоволку Веру Фигнер, дожившую до сталинского времени, до 1942 г. Но если время идет своим чередом, то к переменам можно… не то, чтобы приспособиться, но хоть как-то привыкнуть. Здесь — другое.

Впрочем, несмотря на весьма трагичные основания, книга полна смешных и грустных историй про встречи революционеров прошлого с представителями левых микросект настоящего, а так же с современными рабочими, городскими обывателями, СССРовскими пенсионерами… Может быть, “Роман о шести не повешенных” портит то, что он делает акцент на первом. Но похоже, целью автора был стеб над современными леваками. Это у него получилось неплохо, но многое, что можно было бы осветить, осталось за кадром.

Много внимания уделено и переживаниям героев, узнающих историю России в ХХ столетии из книг, то есть заглянувших в свое ближайшее политическое будущее. Меньше всего я бы хотел оказаться на месте большевика — говоря словами Саши Черного, это “позор, проклятье и разгром”, ведь тут победа, которая хуже поражения. Всем остальным тоже несладко. Как бы там ни было, они тоже готовили революцию, хотя они и не несут ответственность за сделанное победителями. Правда ли, однако, что они тут ни при чем? Возможно, современная реальность — продукт тотального цинизма, сформировавшегося после попытки взять штурмом небо. На месте циклопического сооружения остался котлован. Современная эпоха — это гниль, пепел и руины великих утопий.

Эрудиция автора сильно превосходит таковую у массивной части потенциальных и актуальных читателей, включая меня. Он постарался объяснить, кто такой Иоанн Скот Эриугена, но, естественно, не мог на нескольких страницах изложить его учение. Автор упоминает социолога Николая Константиновича Михайловского, но очень кратко и схематично излагает пару идей оного. Он не объясняет, что фраза “Мы прошли!” (Pasaremos!) есть лозунг испанских фашистов — ответ на анти-фашистское ¡No pasaran! — “(Они) Не пройдут”, или что доктрина тотального фашизма (“Красота — это фашизм! Воля — это фашизм!”) весьма популярная в узких кругах, восходит к леволибералке Сьюзен Зонтаг. Кто такие эсеры и кто есть Иван Каляев, Наталья Климова и Маруся Спиридонова, он не расскажет вам, хотя они упоминаются в книге; а так же он не посвятит вас в тонкости истории и теории такого интереснейшего учения, как германо-голландский коммунизма рабочих советов (Rätekommunismus) и даже не объяснит, кто такой “имам времени” у мусульман-шиитов. Но это ведь и плюс. Если станет интересно, вы сами сможете все выяснить — на просторах интернета полным полно сведений. Не все и не всегда нужно разжевывать.

Книга изобилует политико-философскими рассуждениями о прошлом и настоящем, что так же можно рассматривать двояко: и как плюс и как минус, в зависимости от ваших пожеланий и предпочтений — неполитизированных читателей это может отпугнуть. Хотя, даже культ котиков обсуждается и, надеюсь, он будет иметь неожиданное и немного кровавое продолжение в следующих работах уважаемого автора.

Ряд ключевых эпизодов из современного мира – совершенно не вымышленные, а очень-очень настоящие, за исключением чудовищной истории трансгендерного туалета в Старолисицке, да и та (тот) имеет под собою реалистичные основания. Словом, там полно таких банок, о существовании которых вы даже не подозревали, но автор — правдив. Это увлекательное чтение.

КНИГУ ВЫ ОБНАРУЖИТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ