Что случилось 31 января?

Похоже, как сторонники Навального, так и власть, решили превратить 31 января 2021 года в день решающей пробы сил. Навальнистский Фонд Борьбы с Коррупцией назначил очередное шествие не на субботу, как 23 января, а на воскресенье, одновременно сменив маршрут демонстрации, объявив о намерении пройти возле здания ФСБ на Лубянке и президентской администрации на Старой площади. Всю остальную работу по мобилизации протеста делала уже сама власть: репрессии и государственная пропаганда загнали тысячи людей в ситуацию, когда выбор поддерживать или не поддерживать воскресное выступление стал из политического моральным. Можно как угодно относиться к Навальному (и я много раз подчеркивал, что категорически не разделяю его идеологию), но порядочный человек и честный гражданин просто не может одобрять повальные задержания, незаконные аресты и наглую ложь. А потому вынужден доступными средствами не только протестовать, но и бороться против всего этого. Массовость митингов 31 января обеспечивали не ТикТок и не агитация оппозиционеров, а действия и заявления власти. И помните: пропутинский телевизор сделал для мобилизации противников режима больше, чем все ролики ФБК вместе взятые. Тот, кто сеет ветер, пожнёт бурю.

День протеста я встретил в Иркутске. Народ пытались заблокировать на подступах к центру. Большая толпа собралась на пешеходной улице Урицкого, откуда людей не пропускали дальше. Тем не менее около двух или трех сотен протестующих просочилось на центральную площадь перед региональной администрацией, где обычно иркутяне митингуют. Начались беспрецедентно жесткие задержания. Здесь такого раньше никогда не было. За годы губернаторства Сергей Левченко не был запрещён ни один митинг. Да и предыдущие губернаторы предпочитали уважительно относиться к сибирским традициям свободолюбия. Вид закованных в доспехи омоновцев, которые хватали и тащили протестующих, вызвало шок. И последствия этой истории для власти ещё скажутся в самое ближайшее время. О чем тем же вечером сказал Левченко в своём заявлении.

В целом, в то время как на Дальнем Востоке наметился очевидный спад движения (а в Хабаровске демонстрантов на сей раз оказалось совсем мало), Сибирь вышла, несмотря даже на нешуточные январские морозы. В Новосибирске было очень много людей. В Красноярске не так много, но, судя по всему, настроение было довольно боевое. Протестующих окружили силовики, кадры митинга, зажатого в кольцо обошли всю страну. Томск и Омск тоже были весьма активны. Власти отвечают задержаниями, в том числе в Томске схватили депутатов. Журналисты острили, что список задержанных депутатов это ориентировочный состав будущей Государственной Думы. Значительная часть задержанных депутатов была избрана по спискам КПРФ.

Основные события, однако, происходили в Москве и Петербурге. К концу второго дня всероссийских протестов можно было констатировать, что суммарно массовость осталась примерно на том же уровне, но состав участников и их численность по регионам существенно варьировались. Режим, в свою очередь, задействовал все резервы, бросив в дело тысячи силовиков по всей стране, но нет никаких признаков стабилизации. 4,5 тысячи задержанных менее чем за сутки — итог работы репрессивной машины, которая уже не может быть остановлена иначе, как сменой режима. Все прекрасно понимают, что это в лучшем случае пиррова победа.

Пойдя по пути тотальной блокады центральных улиц и площадей и фактически парализовав жизнь основных городов, власти совершили грубую логистическую ошибку. Если бы речь шла об одномоментном событии, такой подход имел бы смысл. Но заведомо понятно: протесты будут повторяться. И в данном случае даже не важно, пойдут они по нарастающей или по нисходящей. Просто теперь власти придется повторять те же действия снова и снова. И достаточно будет кому-то из навальнистов назначить очередную демонстрацию, чтобы в России во всех основных городах закрывали станции метро, отменяли движение городского транспорта, блокировали центральные улицы, площади и парки. Помимо того, что воспроизводство данной модели поведения со стороны власти абсурдно, подобный метод борьбы с протестом очень ресурсозатратный. Он требует огромной мобилизации людей и технических средств с высоким риском, что система просто надорвется. Если же теперь пойдут на менее мягкие меры, то общество воспримет происходящее как свою победу и усилит натиск.

Участие левых активистов в протестах явно становится всё более заметным, несмотря на все усилия пропагандистов «диванной борьбы», доказывающих своей аудитории, что надо не участвовать в неправильной революции, а ждать, пока с точностью до малейших деталей повторятся события 1917 года (и пришествия мессии полностью соответствующего внешнему облику В.И.Ленина с советских картин 1930-х годов). Даже либеральный телеканал «Дождь» констатировал, что протест «левеет», а на улицах наряду с призывами освободить Навального и иных политзаключенных всё чаще звучат и социальные требования. Явное размежевание произошло и в рядах официальной оппозиции. Пока Геннадий Зюганов от имени КПРФ продолжает сыпать проклятиями в адрес протестующих, коммунисты Москвы, Иркутска и других регионов принимают собственные резолюции, оценивающие уличные выступления как справедливые и требующие остановить репрессии.

В Кремле всё ещё не поняли, что воюют не с оппозицией, не с Навальным, не с радикалами и левыми, а с народом. Потому не видят очевидного — социальная база протеста настолько широка, что несмотря на возможные спады и падения активности, остановить нарастание кризиса полицейскими мерами невозможно в принципе. Попытки же обезглавить сетевой протест задержаниями лидеров и активистов в сложившейся ситуации бессмысленны: во-первых, появляются новые герои, а во-вторых, каждое задержание и арест сами становятся новостью, подливающей масла в огонь.

Скорее всего значительная часть функционеров власти и даже силовиков начинает об этом догадываться, но пока не видит решения. Хотя оно напрашивается. То, что началось с аквадискотеки, может закончиться «Лебединым озером».