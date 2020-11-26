Худой мир

Слова Невилла Чемберлена «Я привез мир для целого поколения» стали метафорой исключительной политической недальновидности. Можно сказать и резче, но вряд ли это будет лучше слов соотечественника Чемберлена — сэра Уинстона Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, на получает и войну, и позор».

Не сравнивая 1930-е годы европейской политики с актуальной ситуацией в Армении, можно заметить, что многие представители армянского народа склонны согласиться с Черчиллем. Ереван протестует, скандируя слово «Предатели!» Народ, два с небольшим года назад вознесший Пашиняна, готов сместить его сегодня, обвиняя в принятии «унизительного мира».

То, что мирное соглашение де факто —- капитуляция Армении, признают и сторонники Никола Пашиняна. Парламентский депутат пропрезидентской фракции Армен Арутюнян сказал журналистам, что невозможно дальше было терпеть людские потери, был выбран мир. Худой мир, конечно, лучше доброй ссоры. Но только в том случае, если он не означает отложенную войну.

Протесты в Ереване организуются разными силами, наверняка есть и такие, для которых воинственность — главный козырь в политической игре. Но есть и здравые люди, опасающиеся, что мир на таких и в таких условиях будет означать для Армении жизнь в постоянном напряжении необходимости соглашаться на новые уступки, выстраивать внутреннюю политику с постоянной оглядкой на политику внешнюю. Думаю, армяне подозревают, что их могут снова и снова ставить перед выбором: или уступки, или война. Покоя-то в регионе ждать не приходится.

В это ситуации возрастает роль России как союзника Армении, обладающего значительной военной и дипломатической мощью. Поведение России может балансировать ситуацию, трансформировать соглашение победителя и побежденного в настоящий мир. Но пока мы не можем похвастаться дипломатическими победами в регулировании армяно-азербайджанского конфликта.

МИД России отчитал посла Азербайджана, который сказал, мол, на войне как на войне, всякое бывает, комментируя эпизод со сбитым российским вертолетом. Ответ Кремля: «Если бы Россия исповедовала принцип «на войне как на войне», ответ был бы сокрушительным». Мы выбираем мир. Фактический «казус белли» стал поводом для извинений и расследования. Мы за мир, и это прекрасно, но нужно приложить все усилия, чтобы никто не платил за мир унижением. Потому что такой мир хуже ссоры, он ведёт к войне. Хотелось бы надеяться, что такие усилия российской дипломатией, Арменией, Азербайджаном и Турцией будут приложены.

Армянский народ несёт сейчас тяжелый крест. И, вполне возможно, России придётся этот крест подхватить. Я начала текст со слов Чемберлена и Черчилля. Очень надеюсь, что их слова не будут иметь никакого отношения к новейшей истории Армении и России.