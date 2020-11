Трамп и Байден

Социология голосования в США опровергает идеологию. Демократы говорили, что Трамп – кандидат «белых мужчин». Но белые мужчины – единственная категория избирателей, где он потерял голоса по сравнению с 2016 годом. Зато среди женщин, латинос и чёрных американцев его популярность выросла.

На второй день подсчета голосов официальная роспропаганда вопит о том, что в Америке очень плохие выборы: ни сообщить результаты за столько времени не могут, ни назвать победителя. Не то, что у нас, где победитель известен ещё до выборов, да и вообще без выборов. Ну, а либеральные критики власти дружно повторяют — вот вам настоящая демократия без фальсификаций и подтасовок. Ни те, ни другие не пытаются даже анализировать или хотя бы учитывать реальные процессы, показывающие смехотворность и абсурдность и тех и других утверждений.

Конечно, по сравнению с российским фарсом, являющимся уже даже не примером фальсификации выборов, а просто откровенной, наглой и тупой пародией на выборы, то, что происходит в США, можно считать верхом демократии. Всё-таки оба кандидата имеют возможность мобилизовать своих сторонников, довести до общества информацию о своих идеях, контролировать процесс. Но это не отменяет того факта, что избирательная система США одна из самых отсталых в мире. Система выборщиков, кстати, специально была придумана Отцами Основателями, чтобы оградить элиту от посягательств слишком буйно разросшейся в годы революции плебейской демократии.

По сравнению с сегодняшней Францией или Германией выборы в Америке это как старый Запорожец рядом с последней маркой Мереседеса. В Америке существует давняя традиция электоральных фальсификаций. Причем в основном со стороны Демократов. Хотя и Республиканцы несколько раз отличились — вспомним скандал с избранием Дж. Буша младшего. Высказывая сомнения в честности выборов, Дональд Трамп апеллирует именно к этой памяти. И вполне возможно, что некоторое количество реальных подтасовок будет выявлено. Что непременно повлияет и на решение Верховного Суда. Но и сам Верховный Суд, члены которого назначаются пожизненно, является олигархической структурой, в беспристрастность которой совершенно не верят сами американцы.

Забавно, что заявления наших либеральных оппозиционеров о чистоте и безупречности нынешних американских выборов противоречат точке зрения не кого-нибудь, а действующего президента США. Но с другой стороны: тот факт, что президент жалуется (и, скорее всего, не без оснований), что выборы фальсифицируются его противниками, более чем показателен. Вы можете себе представить, чтобы избирательные комиссии в России или Белоруссии начали сознательно работать против Путина и Лукашенко? Нет, конечно. И в этом разница. Насчет идеальной демократии в Америке, разумеется, говорить бессмысленно. Но вот различие интересов в элите и реальное соревнование политических сил — это факт. Соревнование далеко не честное, но оно хотя бы есть. В этом принципиальное отличие Америки от России.

Почему россияне с таким увлечением следят за выборами в США? Отнюдь не потому, что у нас самих уже нет настоящих выборов (хотя, увы, это именно так). И не потому, что мы думаем, будто наша судьба так уж зависит от событий на другом конце планеты (хотя и тут есть доля истины — события в Америке могут повлиять на нас). Наша публика следит за американскими выборами по той же точно причине, по которой за ними с таким же интересом следят немцы, французы, сенегальцы, поляки, турки и жители Папуа-Новой Гвинеи. Это очень увлекательный, драматичный, развивающийся перед нами в реальном времени, политический сериал.

Вчерашний день лишь добавил напряжения. Джо Байден подошел вплотную к заветной цифре в 270 выборщиков и… всё встало. Казалось бы вот она, победа: достаточно завершить подсчет голосов в Неваде, где кандидат Демократической партии лидирует, и всё завершится. 6 выборщиков от этого штата дадут Байдену требуемый результат. Но Трамп и его команда всё-таки смогли затормозить подсчет голосов, выставив кучу претензий и запустив судебные иски. А заодно объявив избирательную систему США совершенно нечестной.

Трамп и его сторонники говорят об американских электоральных процедурах так, будто республиканцев консультируют кремлевские пропагандисты. А болельщики Трампа из числа оппозиционеров пишут посты с точно таким же содержанием, как кремлевские боты (сравните-ка публикации Маргариты Симонян с постами Михаила Светова и вы будете поражены совпадениями). Но даже если бы обвинения Трампа были справедливы, возникает вопрос — а что вы сами, господа республиканцы, делали пока были у власти, имея не только своего президента в Белом Доме, но, на определенном этапе, и перевес в Конгрессе. Если система так плоха, почему не попытались её улучшить?

Американская электоральная система является отсталой и не очень демократичной. Различные подтасовки и несообразности с почтовым голосованием и вправду могли иметь место (например, кто-то из отправивших бюллетени по почте мог умереть ко дню выборов, а кто-то даже умер ещё до того, как отправил свой бюллетень). Но это не отменяет того факта, что Трамп лишился поддержки большинства избирателей США. И ведь именно архаичная система выборщиков позволила Трампу победить в 2016 году, набрав меньшинство голосов. И республиканцы и демократы жалуются на избирательную систему, когда проигрывают, но не торопятся её менять, будучи у власти. Поэтому американцы всё ещё живут по правилам буржуазной демократии начала XIX века, тогда как в Европе демократические процедуры и правила, действующие сегодня, сформировались во второй половине ХХ века и являются куда более совершенными. Хотя может быть именно эта архаичность и запутанность американского законодательства и делает процесс выборов таким драматичным и увлекательным зрелищем?

В Соединенных Штатах почта пользуется крайне дурной репутацией. Пожалуй из аналогичных учреждений только Почта России могла бы поспорить за первенство в столь негативном соревновании, да и то, заняла бы всё-таки почетное второе место. Мало того, что американская почта отличается неэффективностью и медлительностью (именно американцы окрестили отправку обычных бумажных писем snail mail — доставка улиткой), но все знают истории про фрустрированных почтовых работников, которые взяв ружье выходили на улицу и начинали убивать всех подряд.

На выборах 2020 года роль почты оказалась закономерно трагикомической. Письма с бюллетенями доставляются несвоевременно. Они всё идут и идут, затягивая подведение итогов. А команда президента Трампа использует это как основание для того, чтобы потребовать остановить подсчет. И Верховный Суд принимает соответствующее решение, хотя с точки зрения закона это абсурд: засчитаны должны быть бюллетени, отправленные до выборов, а не только вскрытые до закрытия участков.

Ситуация абсурдна с какой стороны ни смотреть. Верховный Суд, где доминируют республиканцы, откровенно издевается над законностью, которую должен охранять. По факту происходит дискредитация судебной системы, столпа демократии в США. И выявляется, насколько архаична судебная система, воспроизводящая по сути институты средневековой Англии, где судей назначает суверен (хоть короля и заменил президент), а сами судьи никому не подотчетны и находятся на своих постах пожизненно. Но и вся система голосования с почтовыми бюллетенями, странной процедурой регистрации избирателей, отсутствием единых правил для всей страны, выборщиками от штатов и прочими атрибутами эпохи Отцов Основателей, начинает откровенно буксовать в условиях политического и социального кризиса, который переживает современный мир.

Я уже несколько раз ссылался на сериал «Карточный домик», где очень хорошо показан механизм срыва президентских выборов в США. Если заблокировать поступление голосов (и избрание выборщиков) от нескольких штатов, вся система окажется парализованной. Кстати, нечто похожее уже однажды случалось, в 1876 году республиканцы заблокировали победу кандидата от демократов и в конечном счете добились избрания своего кандидата, правда — ценой политического компромисса. Сейчас действия команды Трампа нацелены на реализацию похожего сценария. И отчасти им это уже удалось.

Что касается обвинений в фальсификации, то они отчасти подтверждаются. Есть протоколы, где видно массовое голосование покойников, есть и разоблачение в Мичигане, где обнаружили «бракованный» софт, который «по ошибке» передавал Джо Байдену голоса Трампа (по меньшей мере 6000 случаев уже выявлено). Это, однако, не отменяет того факта, что большинство американцев голосовало всё-таки за Байдена. Но когда начинается соревнование коррумпированных партийных машин, важно не это, а то у кого больше институциональных ресурсов.

Но, как говорят в Америке, having said all this, после всего вышеизложенного, я вынужден добавить: даже коррумпированная и архаичная избирательная система США во много раз демократичнее, чем то позорище, которое сконструировала современная российская власть с голосованием на пеньках, институционально закрепленной и централизованной системой фальсификаций, подавлением деятельности наблюдателей, неравенством кандидатов, всевозможными фильтрами и наглым враньем на каждом шагу. Конечно, когда мы избавимся от этого безобразия, пример надо будет брать не с США, а с более передовых (в плане электоральных практик) стран Европы и, как ни странно, Латинской Америки, где многолетняя, часто кровавая, борьба против фальсификации выборов привела во многих случаях к созданию очень эффективных и прозрачных систем подсчета голосов (достаточно взглянуть на ту же Боливию, где власть только что потерпела сокрушительное поражение на выборах и вынуждена была с этим смириться).

Несмотря на то, что Дональд Трамп всё ещё не признает себя побежденным, исход борьбы в целом ясен. Стратегия 45-го президента США, нацеленная на то, чтобы судебными исками затянуть процесс перехода и сорвать инаугурацию, не сработает, хотя грозит доставить некоторый дискомфорт команде Байдена в ближайшие месяцы.

Но если вопрос о следующем хозяине Белого Дома уже решился, то все остальные вопросы остаются открытыми. Начнем с того, что победа Джо Байденом была одержана не только над Трампом, но и над Верховным Судом США. Авторитет и влияние этого института подорваны, а откровенный саботаж его указаний оказался возможен. С одной стороны, это хорошо, поскольку позиция Верховного Суда, где заседают президентские пожизненные назначенцы разных лет, в данном случае была совершенно неправовой. Но с другой стороны, это запускает институциональный кризис, масштабы которого трудно предсказать.

Второй проблемой является политическая недееспособность новой администрации. И дело не в маразме Джо Байдена. Его умственное состояние адекватно общему политическому состоянию столичного истеблишмента США. Реальная программа сводится, к тому, чтобы отменить по возможности всё, сделанное Трампом и вернуть всё как было при Обаме. Независимо от того, хорошо это или плохо, ясно, что это в любом случае невозможно. Мир изменился. И победа Трампа была не случайным эксцессом системы, а отражением её глубокого кризиса. Трамп отражал этот кризис как кривое зеркало, предлагая неадекватные, непоследовательные, противоречивые и часто абсурдные решения. Байден и Ко будут пытаться этот кризис просто игнорировать. Большой вопрос — что хуже.

Наконец, остается вопрос — что делать с «трампистской» половиной Америки. «Трампистский» электорат не похож на избирателей Лукашенко или Путина. У нас и в Белоруссии за правителя и его ставленников голосуют люди, настроенные всегда поддерживать любую власть. Если завтра президентом станет Навальный, коммунист, фашист, либерал, националист, инопланетянин или один из котов Куклачева этот электорат будет власть стабильно поддерживать. Именно поэтому в России (в отличие, например, от Боливии) реванш проигравшей власти совершенно невозможен, поскольку в тот самый момент, как она перестает быть властью, она теряет 99% сторонников. Иное дело в США. Масса «трампистов» не только никуда не делась, но будет чувствовать себя ещё более оскорбленной и униженной, чем прежде. А самое главное, либеральная и левая молодежь, которая сегодня танцует на улицах в честь Байдена, завтра обнаружит, что не изменилось к лучшему вообще ничего. И так будет продолжаться до тех пор, пока образованные ребята из крупных городов не поймут, наконец, что у них гораздо больше общего с плебеями из глубинки, чем с коррупционерами из либерального истеблишмента.