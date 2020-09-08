Половинчатая телеология

Рецензия на книгу Д.А. Давыдова «Личность и государство в терниях посткапитализма: На пути к новой антагонистической общественной формации»

Учитывая, что наше нынешнее публичное поле различных вариаций левой политической мысли по большей части связано с социальными сетями и структурами видеохостингов, по-настоящему серьёзная и живая политическая философия далеко не всегда встречает массовый отклик. Те же политические идеи, что существуют исключительно в виде обрывочных аффектов, не нуждаются в какой-либо рефлексии, касающейся глубинных основ тех или иных политико-философских проектов. Однако даже в контексте академических исследований сам по себе выход каких-либо интеллектуальных новинок, написанных русскоязычными учёными и философами, до сих пор воспринимается как относительно редкое явление. Несмотря на то, что отсутствие отечественных изданий частично компенсируется за счёт переводов сочинений крупнейших западных авторов, сама по себе философская рефлексия российских исследователей обладает собственной интеллектуальной спецификой, имеющей ценность как для академического сообщества, так и для всех иных заинтересованных слоёв.

В этом смысле книга Д.А. Давыдова выступает не просто в качестве критического осмысления многих идейно-теоретических подходов современной левой политической мысли, но и позиционируется самим автором как своеобразный набросок проекта посткапиталистического будущего. Действительно как таковой тезис о конечности капиталистического способа производства до сих пор выступает в качестве центральной категории любого левого политического проекта, что, однако вовсе не предполагает какого-либо единства всех течений соответствующего интеллектуального направления. Собственно сама первая часть данной книги как раз и посвящена разбору тезисов представителей двух основных политико-философских направлений современной левой политической мысли: анархо-локализму и централизму. Подробно останавливаясь на интеллектуальных истоках анархо-локалистского политического языка, Давыдов не только реконструирует его связь непосредственно с анархистской традицией, но ещё и подвергает серьёзной критике. Анархо-локализм в этом смысле строится на телеологическом тезисе, предполагающим логику абсолютного освобождения, содержанием которой полностью наделяется сам по себе любой проект посткапиталистического будущего. То есть, как таковой будущий способ производства рассматривается сторонниками анархо-локалистских течений не просто как качественный скачок, но и в некотором смысле как отмена любых иерархий, сдерживающих развитие идеального человеческого социума (подобные темы мы можем встретить среди крайне разнородных идеологических течений: от постопераизма до акселерационизма).

Как показывает автор, торжество анархо-локализма исторически было связано не только с определённой идеологической привлекательностью (романтическое виденье будущего), но с самой по себе дискредитацией различных централистских концепций, которые косвенным образом ассоциировались c практикой «реального социализма» в СССР и тд. По итогу, анархо-ориентированные течения хоть и обрели относительную популярность в начале нынешнего столетия, однако они же довольно быстро столкнулись с новым кризисом, связанным с постоянными провалами любых негосударственных структур управления (начиная от транснациональных партий, и заканчивая общественными коммунами). В нынешнее же время после начала эпидемии COVID-19 какие-либо тезисы о саморегулирующемся свободном обществе и вовсе стали восприниматься в качестве утопий.

Как уже можно было понять, одной из ключевых составляющих книги Д.А. Давыдова является именно критика многих современных левых проектов будущего, для которых сам по себе термин «посткапитализм» является практически синонимом гегельянского понятия «царство свободы», что отчасти подтверждает и сам автор. Те многочисленные субъекты, что постоянно стремятся к мифическому обществу, где будет отсутствовать не только государство и товарное производство, но и сам по себе человеческий труд, как правило, не очень хорошо себе представляют действительную работу современных экономических и политических структур. Подобная критика левого политического романтизма имеет огромную ценность особенно среди многих русскоязычных авторов, до сих пор ориентирующихся на остатки советского марксизма-ленинизма (с его концепцией «неизбежного отмирания государства»).

Помимо всего прочего ключевая терминологическая особенность данной книги выражается в том, что даже при наличии соответствующих критических выпадов в самом тексте не используется термин «телеология». Учитывая, что сама по себе интерпретация посткапиталистического общества как своеобразной отмены любых видов иерархии как раз и представляет собой определённую форму телеологического мышления, авторский подход к терминологии может вызвать некоторые вопросы, которые, однако, полностью улетучиваются при подробном ознакомлении со второй частью работы. Несмотря на серьёзную критику представителей левого политического романтизма, автор всё-таки не решается идти дальше, ограничиваясь подходом, который в рамках настоящей рецензии получил название «половинчатая телеология». Ключевой особенностью подобной идейно-теоретической неопределённости является тот факт, что во второй части книги Д.А. Давыдов активнейшим образом касается философских вопросов, связанных с проблематикой отчуждения. Выражается это не только в постоянных ссылках на ряд отечественных авторов, концентрирующихся на теме философской антропологии (А.А. Коряковцев или А.В. Бузгалин), но и в самой по себе попытке адаптации философии персонализма к анализу будущей антагонистической общественной формации. Ко всему прочему автор часто обращается к отдельным произведением К. Маркса, относящимся именно к раннему периоду его творчества (в особенности, к Экономическо-философским рукописям 1844 года).

Несмотря на исчерпанность и относительную нищету традиции гуманистического марксизма, стоит признать, что даже подобные направления мысли имеют свои собственные дискурсивные практики. Как правило, сторонники данных воззрений концентрируются на таких темах как отчуждение человеческого бытия или человеческая практика (праксис), однако ключевым противоречием уже рассматриваемой книги является то, что подобные воззрения подробнейшим образом расписываются автором одновременно с критикой тех же самых положений, что неразрывно связаны с феноменом гуманистической критики капитализма в принципе. Другими словами, само по себе представление о посткапиталистическом обществе как о тотальном снятии всех предшествующих противоречий и иерархий имеет гораздо больше общего с левым политическим романтизмом, который сам Давыдов подверг серьёзной критике ещё в первом разделе собственной книги.

Ключевой особенностью концепции отчуждения, которая в рассматриваемой книги, несомненно, получает широкое внимание как раз и заключается в общей конечности отчуждающего движения. Учитывая, что ещё со времён Руссо данное понятие подразумевало под собой отчуждение именно человеческой сущности, которая в процессе борьбы с варварской действительностью возвращалась к исходным владельцам, как таковая отмена конечной точки ликвидации отчуждаемых структур равносильна отмене самой по себе концепции отчуждения. Так как по мысли автора будущая посткапиталистическая общественная формация будет не менее противоречива чем непосредственно капиталистическая (с чем всё-таки можно согласится), проблематика отчуждения просто напросто лишается какого-либо смысла (или же её фокус теоретически переноситься на пост-посткапиталистическую формацию, о чём автор однако не говорит).

Касательно вопроса о статусе будущего политического субъекта автор рассматриваемой монографии также предлагает собственную политико-философскую теорию. Стоит уточнить, что сама по себе характеристика будущего революционного субъекта действительно является на данный момент одной из наиболее популярных тем современной левой политической теории (тот же современный итальянский марксист Антонио Негри использует в рамках формы революционной субъектности концепцию множества). Беда лишь в том, что вместо какой-либо проработанной концепции автор предлагает сконцентрировать внимание на отдельных личностях, которые за счёт собственного творческого потенциала смогли бы стать реальными творцами будущей посткапиталистической общественной формации. В данном аспекте лично я могу сказать лишь то, что подобные философские постулаты слабо соотносятся с первым разделом настоящей книги, который как раз и претендовал на критический анализ лево-романтизированных воззрений. Тот же вопрос, почему автор не увидел противоречия между первым и вторым разделом собственного исследования – остаётся для меня загадкой.

В общем и целом книга Д.А. Давыдова представляет собой результат серьёзной теоретической работы, которая всецело заслуживает самого широкого внимания. Несмотря на некоторую противоречивость выводов, со многими тезисами данной книги действительно можно согласиться, что является крайне важным достижением в контексте актуальной левой политической теории в нынешней России. Теории, которая очень нуждается в молодых кадрах, способствующих актуализации ключевых вопросов окружающей политической реальности.