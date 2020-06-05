Американское зеркало для России

Только инстинкт свободы, ненависть к притеснителям и способность восставать против всевозможной эксплуатации и деспотизма служит мерилом человеческого достоинства нации и народа.

– Михаил Бакунин

На наш постсоветский век пришлось множество всяких разных революций. Две революции в Украине, революции в Молдове, Грузии, Армении. Мощные революционные выступления во Франции и в Венесуэле. Всего и не припомнишь сразу! А вот теперь дошла очередь и до столицы «мирового империализма», до оплота «мировой демократии» — США.

Революция в США само это словосочетание на первый взгляд кажется столь же абсурдным оксюмороном как, например демократия в России. Так и тянет в пику охранительской пропаганде российских властей провозглашать лозунги: хочу как в Украине, хочу в Париже, хочу как в Америке! Однако не стоит забывать, что и в русской истории были моменты, о которых нам сегодня следовало бы сказать: можем повторить. Было время, лет эдак сто назад, когда вся прогрессивная мировая интеллигенция завидовала нашей стране и хотела «как в России». А вот сможем ли мы это повторить вот в чём проблема. Если сто лет назад Русская революция 1917 задавала импульс всему мировому революционному движению, то, что мы имеем сейчас?

Сто лет назад революция в России не просто свергла трехсотлетнею монархию Романовых она полностью изменила мир. Да, позже сама русская революция привела Россию к новому витку Реставрации в виде сталинской тирании. Всё это давно хорошо описано у Джорджа Оруэлла в «Скотном дворе» и «1984» так что говорить тут об этом подробно нет смысла. Но, как и всякая другая революция, русская, не будучи в полном смысле успешной не могла быть точно так же и полностью проигравшей. Главное завоевание 1917 года именно в том, что она изменила Мир. Без революции в России не могло быть и речи об успехах европейских социал-демократий. По крайне мере они были бы крайне сомнительны. Наличие под боком у Европы альтернативы «буржуазным демократиям» в виде советской «империи зла» не могло не остудить пыл особо рьяным любителям Традиции и не могло не укрепить дух борцов с Капиталом по всему миру. Мы же сейчас живём в эпоху «конца истории», в однополярном мире победившего глобализма. Да только победившего ли?

В оплоте «мировой демократии» к тихому ужасу прекраснодушных российских либералов полицейские зверски убивают темнокожего охранника. Надо же полицейское государство ведёт себя как полицейское государство – какая неожиданность! Последними словами убитого были: я не могу дышать. А может быть вместе с убитым охранником сейчас не может дышать весь мир, погрязший в человеконенавистнической паутине капитализма где «человек человеку волк»? Единственное что можно и нужно противопоставить ИХ волчьей морали это солидарность всего общества, всех угнетенных против всех угнетателей.

ОНИ будут упорно разжигать пожар, всеобщего разобщения и вражды используя, то расовые и национальные, а то и социальные и религиозные мотивы. Они будут лгать нам про «национальное единство» и «козни врагов». На это может быть один ответ: идите к чёрту! Все люди братья и всё человечество единый организм. И если где то в Америке убивают и пытают, то точно также пытают и убивают в России. И само собой если в Америке или во Франции общество восстало в защиту своих прав, то и Россия обязана последовать примеру Запада.

Сегодня чтобы там ни врали и охранители и либералы, американское общество, отвергая господствующую буржуазную элиту, бунтует во имя подлинных ценностей Запада во имя Свободы, Равенства и Братства. Это и есть подлинная западная идея, настоящая американская мечта. И за верность американским ценностям в США убивают людей. И пусть сейчас во всём мире нет ни одного успешного опыта и удачного примера победы социалистической демократии, но один лишь свет, исходящий из самого её идеала, пусть лишь только отголосок его способен пробудить весь Мир. Как бы пафосно всё это сейчас ни звучало, но это так…

Увидит ли Россия себя в отражении американского зеркала протеста или нет? Кто знает. Ни русские помещики, читавшие книги о тяжелой доле негров в Америке, ни русские моряки, бывавшие в дальних плаваньях заграницей, как правило, не видели в заграничном рабстве своё отражение. Они всей душой сочувствовали рабскому положению негров, но им и в голову не приходили параллели с крепостным правом в России…

28 мая в России умер политзаключённый, настоящий мученик нашего времени Сергей Мохаткин, как и убитый 25 мая американец, Джордж Флойд он был жертвой полицейского насилия. По сути Мохнаткин был убит пыточным российским государством, уничтожен им физически. Это доказывает старую истину о том, что между российским и американским (и любым другим!) государством не смотря на все внешние различая особой разницы нет. Есть лишь разница между российским и американским обществом. Всякая власть насилие, но не всякий народ одинаково отвечает на насилие. Мохаткин был из тех, кто жил по принципу «унижение хуже смерти». Так может, есть ещё порох в пороховницах и лимит на революции в России по-прежнему не исчерпан?