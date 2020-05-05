Узники Первомая

К сожалению, худшие прогнозы о влиянии коронавирусной эпидемии на внутриполитическую ситуацию в России начинают сбываться. Не решившись использовать жесткие меры там, где это действительно было необходимо для предотвращения распространения болезни, власть намерена использовать кризисную ситуацию как предлог для усиления давления на оппозиционные политические движения. Жители разных регионов России (и в особенности москвичи) уже неоднократно сталкивались с жесткими мерами по поддержанию карантина, которые не всегда выглядели оправданными и разумными, а иногда были очевидно контрпродуктивными. Достаточно вспомнить всем известный пример с попыткой введения пропускного режима в Москве. Но до сих пор нельзя было утверждать, что мы имели дело с сознательными мерами по подавлению гражданских свобод, а не «эксцессом исполнителя» или сбоями в работе бюрократического аппарата. В том числе и потому, что карантинные меры московских властей пока не были специально направлены против их политических противников. Так было до 1 мая текущего года.

В этот день у московских властей нашелся подходящий предлог для первой пробы сил на поприще короновирусной диктатуры. Этим предлогом оказалось небольшое трехминутное собрание (судя по фотографиям, присутствовало на нем около 20 человек) во дворе рядом с офисом редакции газеты Коммунисты России (официального издания партии Коммунисты России). Участники встречи, сотрудники газеты развернули свое партийное знамя и запустили в небо несколько красных шариков, после чего проследовали в помещение редакции (дом 6 по улице Максимова). Спустя несколько часов помещение было оцеплено полицией. Находящиеся в нем люди были обвинены в организации незаконного митинга и нарушении правил самоизоляции.

Аргументы осажденной стороны, утверждавшей, что проведенное ими собрание не может рассматриваться как митинг и не нарушало установленные мэрией правила самоизоляции, услышаны не были. Хотя с точки зрения здравого смысла они выглядят убедительно: эти два десятка человек не выкрикивали лозунгов, не произносили никаких речей и не использовали звукоусиливающую технику. Они лишь постояли три минуты, соблюдая между собой установленную властями дистанцию 1,5 метра. В конце концов, если это преступление, то что же тогда было в Москве 15 апреля? И если за это преступление надо удерживать людей в помещении четвертые сутки, то что тогда надо сделать с московскими властями, организовавшими столпотворение в московском метро в разгар эпидемии?

Осада, законные основания которой кажутся как минимум сомнительными, продолжается до настоящего момента. В ней участвует более 50 полицейских. Такое скопление людей уже само по себе создает ситуацию, способствующую распространению коронавируса среди сотрудников силовых структур. Пытающихся подойти к осажденному помещению останавливают, некоторых даже задерживают. При этом «правоохранители» догадываются о том, что их действия находятся как минимум «в серой зоне», поэтому до недавнего времени не препятствовали подходу к осажденному зданию людей, если ситуация снимается на камеру (что показывают съемки RusNews https://www.youtube.com/watch?v=0D59N5uG_JQ&feature=emb_logo). Страдают от полицейской осады обычные жители дома, в котором находится офис газеты, не имеющие никакого отношения к политике.

С сегодняшнего дня (4 мая) осажденных решили в прямом смысле взять на измор – им теперь не разрешают получать продукты. При попытке передать им еду были задержаны член Политбюро ЦК партии Коммунисты России Чермен Хугаев, член ЦК Максим Чувашов, Секретарь ЦК ВЛКСМ Рушан Тактаров. В числе осажденных остаются председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин, зампреды ЦК партии Ярослав Сидоров, Илья Ульянов, а также лидер Авангарда Красной Молодежи Трудовой России Мария Донченко.

Усиление давления на политическую оппозицию вызывает подозрения в том, что истинные мотивы власти – расчистка политического пространства накануне социально-экономического краха. Понимая, что не способна предотвратить надвигающуюся катастрофу разумной социально-экономической политикой (просто потому, что не способна проводить разумную социально-экономическую политику), власть намерена решить проблему, просто задавив протесты в зародыше, используя силу под предлогом эпидемии. Такие намерения должны вызывать беспокойство не только у политически активного меньшинства нашего общества, но и вообще у всех. Борьба с активистами Коммунистов России в Москве сегодня – это репетиция борьбы с будущими протестами по защите своих социальных прав по всей России. Если власть победит общество в этой схватке, то точно так же под предлогом эпидемии власть будет подавлять, например, выступления по поводу невыплаты зарплаты. А если нельзя протестовать против невыплаты зарплаты, то ведь и зарплату платить необязательно?

Ситуация вокруг Узников Первомая, похоже, является пробным камнем, проверкой того, как общество отреагирует на подавление политических оппонентов под предлогом эпидемии. Если общество молча стерпит происходящее, то в следующий раз полицейский произвол обрушится на другие оппозиционные организации в более жесткой форме. Сейчас независимо от политической ориентации необходимо добиваться снятия полицейской осады с офиса оппозиционной газеты и освобождения задержанных. Эпидемия коронавируса не должна превратиться в предлог для преследования оппозиционных политических движений и подавления борьбы общества за свои права. Узники Первомая страдают за всех нас.