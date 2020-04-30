Тест на вирус. В трёх частях. Правильных ответов — нет

Уверена, что хоть кто-нибудь из историков будущего, изучая наше время, обязательно употребит словосочетание «тест на коронавирус» метафорически. Де, системы здравоохранения, образования и соцзащиты, институты политического и финансового контроля, демократии и гражданской самоорганизации сдавали во время пандемии 2020 года своего рода тест на устойчивость к внешним угрозам. Скорее всего, историк это будет доказывать, что тест сдали, правда, с третьей пересдачи. Отчаянно надеюсь, что выводы историков будущего будут примерно такие, потому что не очень представляю, что будет с человечеством и его историей, если мы не сумеем ответить на вызов, брошенный нам сегодня. Кем или чем — другой вопрос, но вызов брошен, хотя пока и не принят. Уже сегодня нужно отвечать на множество вопросов, а мы не то что ответов не знаем, мы вопросов толком не расслышали или не поняли.

Свобода или безопасность?

Вирус тестирует не только системы, но и ценности. Например, нам снова предлагается обменять свободу на безопасность. Власть не верит в сознательность граждан, особенно после почти месяца самоизоляции и в связи с неотвратимым наступлением весны (весна не цены на нефть, её предсказать можно, как бы погода ни бесилась). Поэтому кроме уговоров «побудьте дома» в ход идут цифровые пропуска.

Первый блин, разумеется, — комом. 15 апреля в Москве состоялось массовое «свидание с коронавирусом», тысячи людей толпились в метро, ожидаясь своей очереди проверки электронных пропусков. Столпотворение в Москве мгновенно стало достоянием СМИ и социальных сетей, писали о заразившихся полицейских, о диаметрально противоположном эффекте «профилактической меры». Столичный мэр Сергей Собянин, комментируя произошедшее, «недоработки» признал, но изящно и непринуждённо перевёл стрелки на ГУВД Москвы, заверив, что поговорил с полицейскими и попросил их получше организовывать работу. Полицейские с таким раскладом не согласились, и председатель московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что полицию вообще сейчас много критикуют, а все решения принимаются в мэрии. Полицейские, де, что? Они приказы выполняют. Короче, кроме коронавируса вроде и винить некого. А вирус безгласный и безответный, он оправдываться не будет. Да и вообще ему всё равно.

Но, как водится, от первого неудачного блинчика открестились, а тесто продолжают использовать, да и впрок намешивают. Москве ужесточается пропускной режим, а вскоре московский опыт распространят на 21 регион России.

Эксперты уже заявили о том, что это очень дорогая мера, которая, к тому же, осложнит жизнь гражданам. Но меня беспокоит то, что на фоне борьбы с пандемией медицину и социальную защиту поддерживают точечно и бессистемно, а вот системы контроля, в том числе и цифрового, последовательно отрабатываются и совершенствуются. Мы, конечно, не в матрице живём, всё у нас гораздо проще и сермяжней. Расслабившись в ситуации подконтрольности граждан, и в обычное время не шибко буйных, власть вряд ли захочет так просто с этим расстаться. Тем более что любая система контроля, надзора и репрессий имеет тенденцию обрастать институтами, а это означает и штатное расписание, и карьеры, и финансирование. И, следовательно — особую группу интересантов, обладающих ресурсами и властью и много поставивших на цифровизацию контроля и желающих обосноваться в обществе гораздо дольше, чем коронавирус. И оглянуться не успеешь, как даже привычное и непыльное право идти куда хочешь, у тебя отобрали. Ну, или ограничили. Сначала вроде стало поспокойней и слегка безопасней, может быть. А потом опасности вернутся, или другие подоспеют, а несвобода может и остаться. Тем более, что депутаты Государственной Думы обсуждают, и весьма заинтересованно, законопроект о расширении полномочий полиции. Юристы уже обратили внимание на расплывчатость формулировок и на то, что существующий закон о полиции учитывает довольно много прав полицейских и вполне годится для их защиты. Но закон, скорее всего, будет принят и будет принципиально расплывчатым. Чтобы как прочтёшь — так и выйдет, КТО прочтёт, тот и прав.

Мы сдадим исторический «тест на коронавирус», в части «Свобода или Безопасность», если поймём, что эти ценности нельзя противопоставлять. Мы должны помнить, что если мы упустим контроль над теми, кто обеспечивает нашу безопасность, мы окажемся в опасности большей, чем та, от которой нас пообещали охранять, откусывая кусочки нашей свободы.

Вирус и митинги

Понятно, что власть озабочена не только коронавирусом, но и ростом недовольства в обществе. Тут не только запреты самоизоляции, тут и экономический кризис подкрадывается. Правда, пока все его последствия списывают на безответный вирус.

Но вирусу недовольство не выскажешь, и претензии всё равно получают власти. В ситуации ограничения передвижения россияне придумали онлайн-митинги. И не как-нибудь, а довольно креативненько — в приложении «Яндекс. Навигатор» или «Яндекс. Карты». Граждане просто оставляют много сердитых комментариев, похожих на лозунги и требования протеста, возле разных точек на карте города, в основном по адресу городских и региональных администраций. Опробовал новинку протестного сезона Ростов-на-Дону, инициативу подхватили Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Волгоград и некоторые другие города. Сердитых реплик много, распространено требование либо вводить ЧС, либо всех выпустить и все разрешить. Популярен лозунг: «Какая мне разница: умереть от коронавируса или от голода». Основной посыл: ограничения изоляции лишают многих и многих людей средств к существованию.

И это абсолютная правда. Сложившаяся структура занятости, сформировавшиеся за последние двадцать лет практики найма и оплаты рабочей силы, сейчас оказались просто питательной средой для многочисленных социальных проблем. Простите мне мои медицинские метафоры, обстановка располагает, знаете ли. В коммерческих фирмах давно повелось, что ежемесячно к окладу ещё постольку же или даже столько же в виде премии. А премия выплачивается формально по финансовым результатам, и если их нет, работодатель в полном праве премию не платить, а выплатить за дни, объявленные президентом нерабочими, «голый» оклад. А от наших невеликих зарплат хоть две трети, хоть половина, всё равно не разгуляешься.

А если твое место работы просто исчезло: закрыты торговые центры, кинотеатры, рестораны, салоны красоты, гимнастические залы и т.п. Работавшие там люди точно жили от заплаты до зарплаты, а часто ещё и не были трудоустроены официально. То есть у них не просто сейчас ничего нет, им официально никто ничего и не должен. Понятно, что самозанятость и серые схемы — это бомба замедленного действия, и рвануть она должна была в карманах работников, а не работодателей. Что и случилось. В большинстве мест граждане отделались онлайн-митингами (или, напротив, нужно сказать: власть отделалась онлайн-митингами?).

Во Владикавказе же недовольство прорвалось в офф-лайн, 20 апреля на улицах столицы Северной Осетии было не менее полутора тысяч человек. С самого начала ограничений в республике началось брожение, поскольку самозанятых там больше, чем работающих по найму. Это торговля, сфера услуг, общепит. Всё закрылось. Нищее и голодное будущее показалось гражданам настолько более вероятным, чем угроза коронавирусной инфекции, что они не побоялись ни заражения, ни наказания за несанкционированный митинг. Особенно возмущало митингующих то, что работает компания «Бавария», которой руководит Зелимхан Вячеславович Битаров, сын Вячеслава Зелимхановича Битарова, главы Северной Осетии (какое странное совпадение!). 22 апреля компания выпустила обращение, в котором разъяснила, что производство бутилированной воды и сельское хозяйство — направления работы компании, которые относятся к непрерывно действующим, а ресторанный бизнес, третье направление работы компании, ограничен, все рестораны закрыты, работает только доставка.

Но недовольство же уже зародилась и прорвалось, одними обращениями его не погасишь. Даже санкции против митингующих и то не надолго подействуют, если не будет работы над проблемами, выгнавшими людей на митинг. Теперь, конечно, руководство республики что-то кому-то кинет, что-то откроет, кого-то посадит… Примет меры, конечно. Но меры именно по смягчению недовольства, а не по решению социальных проблем. И протянет до нового митинга.

К таким частям теста, как «Демократия» и «Самоорганизация для защиты своих прав» мы не готовы абсолютно. И ни учителей, ни репетиторов по этим темам нет. Нужно своим умом постичь, но нужно обязательно.

Раздача слонов — не наш метод

Когда будущее затянулось неприятной дымкой для многих, чей доход зависит о ежедневной работы и ежемесячного заработка, в воздухе начали энергично витать идеи всяческих выплат. Группа московских и питерских депутатов внесла предложение о выдаче всем взрослым россиянам по 25 000 и детям по 15000, что потянет триллиона на четыре. Для сравнения: в бюджете 2020 года на всю социальную политику отпущено пять триллионов, на здравоохранение — чуть больше триллиона, на образование — неполный триллион.

Не остался в стороне Алексей Навальный, он предлагает залезть в резервный фонд и выдать всем россиянам по определенной сумме. Сразу скажу: меня смущает слово «всем». Я не олигарх, но, работая в бюджетном вузе, пострадала меньше рабочих частных заводов, работников общепита, парикмахеров и многих, кстати, других. А есть люди, которые не пострадали вообще, или пострадали так, что это невозможно заметить. Да и разумно и отвлекать такие средства от реального решения социальных проблем, которые и раньше были, а сейчас обострятся до невозможности?

Это, кстати, сам страшное в таких выплатах: близкую и верную катастрофу они отсрочат на чуть-чуть и при этом ни одну из возможных бед не предотвратят.

Разумеется, я понимаю, что без денежных выплат сегодня не обойтись. Но ими мы не обойдёмся, необходима действенная, сильная социальная политика, стратегически ориентированная на выживание, а не на то «чтобы не было митингов». А выплаты необходимо делать с умом, чтобы они и людям помогли, и экономику подстегнули.

Составление базы для разовых выплат или более длительный помощи — дело хлопотное, но необходимое. И заниматься сейчас этим должно государство — на федеральном и региональном уровнях, да и органы местного самоуправления нужно подключить. Есть база о выплатах в ПФР, есть данные о количестве предприятий бытового обслуживания, общепита и т.п. в регионе. Люди, у которых нет официального дохода, должны получить право просто подавать заявление через сайт «Госуслуги», например. Базы данных ПФР и сайта Госуслуг можно сопоставлять, проверяя их данными о масштабах розничной торговли, общепита и бытового обслуживания в регионе. Эта работа долгая, но пока понятно, что нужно помочь закрытым предприятиям выплатить полную зарплату. А список на более прицельную и эффективную помощь составлять можно и подольше, заодно интересную статистику можно собрать и наконец понять, каков же у нас масштаб схем разной степени серости.

Разумеется, в процессе под ноги будут бросаться всяческие коррупционные грабли, но нужно аккуратно убрать их подальше. А чтобы это было возможно, процесс составления списка должен быть максимально гласным и прозрачным. И гражданам неплохо бы этим процессом живо интересоваться, даже и не претендуя лично на выплаты. Чтобы быть готовыми своё мнение высказать на офф-лайн митинге: спокойно, доходчиво и по существу.

В этом придуманном мной историческом «тесте на коронавирус» часть «Социальная политика» самая сложная. Потому что вроде бы понятно, что нужно выделить средства, а какие и на что — есть три варианта ответа, чаще всего все неправильные. Потому что полностью правильных вариантов ответа ещё никто не придумал.

Чему нас учит коронавирус? Коронавирус учит нас не пускать ничего на самотёк, особенно отношения к власти и с властью, думать о том, что, мб, нас прямо и не касается. Сейчас не касается, а потом как коснется. Где мы, а где Саудовская Аравия и Игорь Сечин? А коснулось же? И не раз ещё коснется.

Мы должны выйти из самоизоляции не одуревшими от якобы свободы ехать на дачу и пить пиво, а повзрослевшими, познавшими цену свободу и готовыми её защищать. Было бы прекрасно, если бы мы, вырвавшись из изоляции, не кинулись бы обеспечивать собственное выживание, а заботились бы жизнью — и своей, и окружающих, и всей страны.