Жизнь после Берни

Это моя третья попытка осмыслить события марта-апреля 2020 года в Соединенных Штатах. Ситуация развивалась стремительно и, временами, повергала в шок, переходящий в ментальный ступор. В такие моменты, единственно на что хватало сил, это вводить постоянно растущие данные в спредшит, и подсчитывать сроки за которые количество случаев-смертей удвоится, утроится, и т.д. Нельзя сказать что наличие детальных данных по коронавирусу в открытом доступе помогает улучшить душевное состояние.

В самом конце февраля, когда в стране была пара десятков заболевших, и еще никто не умер, внезапно обрушился фондовый рынок. Мы, простые смертные, не по своей воле и личной тупости, а по злому умыслу продажных политиков хранящие свои пенсионные сбережения в ценных бумагах, как всегда, последними узнали об угрозе. Позже оказалось, что шулера из Конгресса были секретно проинформированы о возможном летальном исходе ситуации еще в конце января, что дало им достаточно времени немного подзаработать на продаже ценных бумаг, одновременно втюривая ничего не подозревающей публике зрелища в виде импичмент-спектакля. По телевизору был Дональд Трамп с его титаническими но безуспешными усилиями по подъёму индексов гарантирующих рейтинги и переизбрания. По интернету был Берни и его команда с протянутой рукой «на революцию», и до самой революции, казалось, – рукой подать.

Полтора месяца спустя, ощущение такое, что всё это было где-то в прошлой жизни. По телевизору, правда, всё тот же Трамп, прошедший путь от «опасность для обычных граждан минимальная» и «ситуация находится под полным контролем», до — «никто не был в состоянии предсказать такое развитие событий» и «мы делаем все возможное», до, наконец, «мы добились огромных успехов» и потому, «пора открывать страну». Это при том, что количество подтвержденных случаев заражения продолжает расти на 30 тысяч в день и вот-вот достигнет миллиона. Что же касается умерших, то тут увеличивается не только количество, но и процент от общего числа заболевших, что свидетельствует о растущей неспособности медицины справляться с проблемой.

Ну а что же случилось с кампанией Берни? На ум приходит бессмертное: «Она утонула». Ну, или, по-простому, Берни слился. На днях он, как, впрочем, и обещал нам ранее, выступил с поддержкой кандидатуры Джо Байдена, и пожурил своих сторонников, которые, упорствуя в своём невежестве, медлят выразить одобрямс политике партии. Сегодня, глядя в зеркало заднего обзора, понимаешь, что шансы на альтернативный исход были минимальные.

В последнее время вышло множество статей с анализом причин провала. Тут и недостаточная агрессивность Берни по отношению к соперникам праймериз, и, наоборот, слишком агрессивное навязывание повестки под маркой «демократического социализма» (что бы сиё ни означало) консервативному американскому избирателю, и продажность масс-медиа которые по сговору с верхушкой Демократической партии бросили в Берни всё что попало под руку, включая кухонную раковину. После победы «социалиста» в первых трех штатах праймэриз, партийные боссы и аффилированная с ними пресса педпринимали отчаянные попытки предотвратить расстрелы в Центральном парке, которые, по мнению некоторых, непременно состоялись бы на следующий день после инаугурации «первого коммунистического президента США».

Не последнюю роль, конечно же, сыграл и удар кинжалом в спину от (и я настаиваю на этом определении) главного политического злодея США (а может и мира, учитывая «особое» положение Соединенных Штатов в мировой политической системе) первой половины двадцать первого века, Барака Обамы. Для тех кто не в курсе, удалившийся от взоров, но не от дел, неформальный лидер демократов, втихаря от всех, гениально подготовил «кровавый понедельник», массовое выбытие из гонки нескольких кандидатов, которые дружно призвали своих сторонников проголосовать за Байдена – «нашу последнюю надежду предотвратить фашизм победив Трампа в ноябре». Замечу, что этот поступок Барака Хуссейновича был всего лишь очередным, и не самым главным преступлением против человечности в его длинном послужном списке.

Надо сказать, что я согласна с большинством оценок. Как те слепые из известной индийской притчи, которые описывали слона с разных сторон исходя из доступной им информации и в доступной форме, они правильно, хоть и частично определяют проблему. Мне, однако, все они, даже в совокупности, представляются поверхностными, описательными и неудовлетворительными, т.к. меня всегда интересовали более системные причины явлений. Не как себя ведут те или иные люди или группы людей, а почему они себя так ведут. Не какие ошибки были сделаны, а почему они были сделаны.

Ну, с верхушкой Демократической партии все понятно. Это одна из двух буржуазных партий, исторически связанная с включенными в систему профсоюзными лидерами, а также с фигурами из числа всяческих меньшинств. Менее известный факт – из двух партий, именно Демократы в большей мере и неразрывно связаны с финансовым капиталом, особенно с одним из его главных звеньев – страховыми кампаниями. Как раз поэтому, ключевым моментом президенства Обамы стала операция под названием Обамакэр по спасению этого паразитического сектора американского бизнеса. Паре миллионов патронируемых бедняков бросили кость в виде «бесплатной», но очень урезанной медицины. В обмен, страховые компании получили нескончаемое море добровольно-принудительных подписчиков, из которых они, действуя в унисон с госпитальными и фармацевтическими гигантами, выжимают последние соки. Ну, а партийные функционеры продолжают наслаждаться золотым дождём в виде финансовых потоков в партийные закрома и хорошо оплачиваемых лоббистских карьер по окончании сроков службы Родине.

Надеюсь, из вышесказанного понятно почему Демократическая верхушка с таким остервенением боролась против Берни с его «Медикэр для всех». Эти ребята скорее совершат публичное коллективное харакири. Гибель системы частного медицинского страхования для них будет означать потерю их личного, кровного куска хлеба. За что боролись, продавая душу дьяволу начиная с гарвардской студенческой скамьи?

Ну, а что же наш революционер Берни? «Ошибки», совершенные им и его кампанией, по моему мнению, проистекают из «первородного греха», который он совершил не выйдя вместе со своими пртестующими сторонниками из зала демократической конвенции в Филадельфии в июле 2016-го года. Поддержав кандидатуру презираемой широкими народными массами Хиллари, он не приобрёл новых друзей среди партийных «инсайдеров». В этой среде нет друзей, только выгодные знакомства. С другой стороны, нельзя сказать что из-за этого поступка, Берни потерял много горячих сторонников из числа волонтёров и денежных спонсоров. Эти люди боролись и борются за претворение в жизнь положений политической программы Берни, кто бы ее не продвигал.

Сужу об этом не понаслышке. Предательство Берни, на компанию которого в 2016-м году я давала пожертвования и за которого вела агитацию в своём районе, было не самым приятным событием последних нескольких лет. После этого последовал «рашагейт», в котором Берни был не самым активным, но все же видным участником. Как вы понимаете, слышать обвинения «русских» во всех смертных грехах и американских проблемах из уст самого видного левого политика, по крайней мере странно, если не сказать больше. Однако, я лично объясняла это себе тем, что Берни «так надо» поступать в условиях всеобщей истерии, чтобы не оказаться окончательно маргинализированным.

Теперь мне ясно, что робкое Бернино участие в «рашагейте» вкупе с неспособностью определить Трампа как всего лишь знаковую фигуру, а не основную причину кризиса в котором американское общество оказалось в первой половине XXI века, вбили последний гвоздь в гроб кампании «Берни 2020» еще до того как она началась. Все эти шаги: поддержка коррумпированной Хиллари, участие в охоте на ведьм, которая отняла время и силы от решения насущных проблем, несправедливая критика Трампа за выдуманные, а не реальные прегрешения, привели к потере поддержки Берни со стороны единственной политической силы, которая смогла бы переломить ход событий – «белых мужчин». В кавычках, конечно. Этот эзопов язык в используется американскими либералами для выражения презрительного отношения к «тупой и невежественной», а главное, зараженной расизмом и сексизмом, по их мнению, массе работяг.

Эти люди, половину которых составляют … женщины, в рядах которых есть идивидуумы с самыми разнообразными оттенками цвета кожи, являются продуктом американской, далеко не лучшей в мире системы школьного образования. Они университетов не кончали и подвержены множеству предрассудков, самый неприятный из которых, пожалуй, вера в американскую исключительность. Именно они, потрерявшие было веру в политику благодаря постоянно ухудшающимся условиям труда и жизни, и нежеланию властей что-либо для них сделать, поверили в популизм левого толка, и обеспечили Берни победу в Мичигане, Западной Вирджинии, и других штатах «ржавого пояса» в 2016-м году. Они же, впоследствии, мигрировали в стан сторонников Трампа и обеспечили последнему победу над Хиллари в ключевых штатах. Похоже, что, как ни увещевал их Берни на этот раз, как ни рассказывал о том, что «Трамп – лжец», эти люди не дали ему второго шанса. В их глазах, Берни превратился из аутсайдера заслуживающего доверия в члена ненавистной им Демократической партии. Нежелание Берни дистанцироваться и заигрывание с верхушкой партии сыграли с ним злую шутку.

Это, конечно, мои личные догадки основанные частично на данных экзит поллов, частично на личных наблюденях. Тщательного исследования я не проводила. Я все же биолог, а не социолог. Вот мои (анекдотические) наблюдения. Весной 2016-го года, когда я вела кампанию за Берни в моем, хорошо интегрированом, рабочем районе, народ, в основном Демократический избиратель, практически поголовно высказывал поддержку. Позже, в конце лета и осенью в моем квартале на 58 семей я насчитала 7 плакатов агитирующих за Трампа, и ни одного – за Хиллари. Но еще больший сюрприз ожидал меня в январе этого года. При попытке собрать подписи под петицией Берни, что необходимо для регистрации кандидатуры на выборах в штате, я обнаружила, что те же самые люди которые поддерживали Берни четыре года назад, с удивлением узнавали от меня что до сих пор зарегистрированы демократами. В их сознании, они давно перестали таковыми быть!

Есть основания полагать, что электорат Демократической партии, который уже находился в состоянии демографических подвижек на протяжении последних тридцати лет благодаря политике неолиберализма проводившейся партийной верхушкой, значительно изменился как раз в последние четыре года, что значительно урезало число потенциальных избирателей Берни. Теперь партия представляет из себя довольно причудливую коалицию. Часть ее составляют пожилые чернокожие с варьирующим уровнем дохода, которые в своих политических предпочтениях опираются практически исключительно на советы «своих» коррумпированных политиков с идентичным цветом кожи. Эти люди с обожанием относятся к Обаме, несмотря на то что он практически ничего не сделал для улучшения экономического и социального положения этой группы.

Другая часть коалиции представлена сравнительно благополучными экзальтированными дамами из пригородов, которых в основном волнует вопрос легальности абортов, и которые не любят Трампа скорее основываясь на эстетических предпочтениях, чем из-за принципиальных разногласиях с его политикой.

Согласно доступной статистике, за Берни проголосовала всё-таки часть рабочего класса, в основном из среды недавних иммигрантов, прослойка, с которой кампания целенаправленно работала. Что касается традиционно-демократической клиентеллы — пожилые чернокожие рабочие массово проголосовали за Байдена – совсем не потому что Байден выражает их интересы.

Тут опять, участие Берни в политических играх затеянных Демократической партией сработало против него же: в первичной гонке главным критерием для демократического избирателя стали не насущные проблемы повседневной жизни, а мифическая «избирабельность». В центре внимания Демократического избирателя оказалась острая необходимость «избавиться от Дональда (исчадия ада) Трампа». Берни сам приложил руку к формированию этого образа. Пол дела было сделано им самим. Демократическим функционерам оставалось только подобрать подходящего актера на роль рыцаря который повегнет дракона-Трампа. Тем рыцарем, по чистой случайности, оказался классический партийный функционер Джо Байден. На руку Демократам сыграл еще и факт, что Джо, всю свою политическую карьеру посвятивший работе на банковское лобби, успешно культивировал образ простого парня, друга работяг, и у людей, которые деталями не заморачиваются, вызывает положительные эмоции.

И ничего, что у Джо наблюдаются явные признаки старческого слабоумия. Не страшно также что Джо явно не может удержаться от того чтобы прилюдно «потрогать» приглянувшуюся женщину, особенно не достигшую половой зрелости, и, похоже, изнасиловал-таки сотрудницу из обслуживающего персонала Конгресса США прямо в коридоре здания Конгресса. В дело вступит пропагандистская машина американских масс-медиа, равной которой нет. В конце концов, если Джо не дотянет до ноября, его можно будет заменить кем-то настолько же сговорчивым. Не страшна даже (очень вероятная) победа Трампа в ноябре. Страшилки – они ведь для тупого быдла. Даже лучше: будет возможность еще четыре года ничего не делать, продолжая пугать Демократического обывателя бякой по имени Трамп.

Что же впереди у движения созданного Берни, спросите вы. А ничего, отвечу я. В конце моей предыдущей статьи я, с присущим дилетантам самомнением писала что-то насчет того, что «Берни навсегда изменил американскую политику», или что-то в этом роде. Можете вычеркнуть.

На деле оказалась, что революция Берни ограничилась успешной мобилизацией средств и бесплатных людских ресурсов, что, конечно, немалое достижение. Вот только слухи о «движении», которое он якобы органиовал оказались сильно преувеличенными. В последние несколько дней в социальные сети стали просачиваться свидетельства работников низового звена кампании о том что для её ведения были наняты некомпетентные карьеристы из числа профессиональных консультантов все той же Демократической партии, что низовая инициатива всячески подавлялась, что демократическим принятием решений не пахло, и т.д. и т.п. Ну, короче, вы поняли: людей использовали, никакого движения никто организовывать не собирался. «Не я, мы», был просто удачный слоган, «движение» — обычная фигура речи.

Моё новое предсказание (ха-ха): коронавирус навсегда изменит американскую, да и мировую политику. Сделать его — легче легкого. Вы, наверняка, сами пришли к тому же выводу. В какую сторону – это уже сложный вопрос, и тут я предсказывать не берусь. Ясно только что Берни и его «движение» уже не будут движущей силой этого процесса.

Кто будет этой силой – работники «антивирусного фронта» — медики, кассиры супермаркетов, работники общественного транспорта, работающие зачастую без элементарных средств защиты? Может быть это будут «тыловики» потерявшие работу, а с ней и медицинскую страховку, оказавшиеся к тому же под угрозой потери жилья? А может и не произойдёт никакого организованного сопротивления, а скорость с которой ранее протекало имущественное расслоение только увеличится. Или совсем уж кажущийся невероятным для всех, кто не пережил распад Союза, сценарий: регионы столкнувшись с неспособностью и нежеланием федерального центра предотвратить надвигающуюся катастрофу потянут одеяло на себя. Ну это так, для любителей пофантазировать. Что произойдет, покажет время.

А пока, мойте руки 20 секунд, не трогайте ими лицо, носите маску, а лучше – сидите дома. Постарайтесь не перегружать систему здравоохранения. Она и без вас трещит по швам.