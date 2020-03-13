Последние дни «Единой России»

Мы дожили до того дня, когда плохая ельцинская Конституция кажется идеальной по сравнению с путинскими поправками. Конечно, если нельзя отменить Конституцию, то нужно внести в неё столько поправок, чтобы она перестала функционировать.

Но команда Путина не настолько умна, чтобы разработать долгосрочную стратегию развала государственного строя. Это всё же следствие погони за сиюминутной выгодой. Путин политик ситуативный, принимает решение по обстановке. И сейчас та ситуация, когда необходимо избавиться от «токсичных активов», накопившиеся за двадцать лет.

В седьмой статей Конституции сказано «2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Да, у граждан уже есть всё то, что обещает Путин своими поправками. Но ему нужны поправки о социальных гарантиях, потому что в этой же статье сказано: «1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». А путинские поправки о социальных гарантиях поясняют, что достойная жизнь, которую должно обеспечить государство, — это гарантия минимальной зарплаты и индексация нищенской пенсии.

В поправке пишется: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

В понятиях Путина пенсия основанная на принципах всеобщности, справедливости и солидарности поколений может быть ниже прожиточного минимума, поэтому её нужно индексировать. Но смысл данной поправки в отмене накопительной пенсии. Пенсии будет выплачиваться с отчислений работающих.

Нужно также обратить внимание, что путинские социальные гарантии вносятся в конституционную статью о денежном обращении. Скорей всего это будет в компетенции Минфина, который повышает минимальную заработную плату и индексирует пенсии после того, как посчитает на сколько повысились цены. А пока он будет считать, мы будем жить на минимальную зарплату и пенсию ниже прожиточного минимума. И когда всё же повысят минимальную зарплату и проиндексируют пенсию, то цены уже опять вырастут. Таким образом минимальная заработная плата и индексация пенсии будет происходить всегда после того, как цены повысились, а значит, мы всегда будем жить ниже прожиточного минимума.

Но не менее «токсичным» является муниципальное хозяйство. Поэтому Путин в муниципальное самоуправление вводит понятие публичной власти. Но не для того, чтобы решать проблемы городов, а вовсе наоборот. Данное понятие нужно, чтобы муниципалитеты больше не рассчитывали «… на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти …» Теперь они могут рассчитывать «… на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение …» То есть проблемы городов возникших из-за путинских решений, теперь исключительно проблемы самих городов.

Путин избавляется от «токсичных» губернаторов. Теперь убрать смогут любого губернатора, потому что под личный путинский контроль переходят региональные прокуроры. Каким бы протестным или народным ни был губернатор, Путин его сможет снять в любое время с помощью подручных региональных прокуроров.

Также Путин избавляется от «токсичного» правительства. Раньше президент предлагал и утверждал премьер-министра и его кабинет с согласия ГосДумы, а будет предлагает и назначает премьер-министра и его кабинет после утверждения ГосДумой. Ничего не изменилось, кроме одного, теперь Государственная Дума будет виновата в работе кабинета министров. Мол, это она их утвердила.

Но при этом Путин будет единолично назначать министров «ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности». Консультирование с Советом Федерация формальность, суть дела не меняет.

С упразднением судебной власти Путину больше не потребуется контролировать большинство Федерального собрания. Конституционный суд наделяется полномочиями проверять перед подписанием Президентом закон на непротиворечие Конституции. Самое главное, срок рассмотрения конституционным судом не определён. То есть неугодные законы Путин будет отправлять на проверку в Конституционный суд, откуда они уже не вернутся.

Чтобы Конституционный суд был ручным, для этого и уничтожается судебная власть. Если раньше президент назначал судей Конституционного суда, то будет назначать председателя, заместителя и судей Конституционного суда. При этом порочить честь и достоинство могут только судьи, председателя и заместителя это не касается. По факту Конституционный суд будет состоять не из 11 судей, а из двух, которые находятся под личным контролем президента.

Путин сможет обходиться и без «токсичной» партии власти. Ему не нужно теперь решать какие законы принимать, если он может не подписывать законы, которые его не устраивают. Да, «Единая Россия» должна была одобрить путинские поправки в Конституцию, которые делают её для Путина ненужной. «Единая Россия» должна сама себя уничтожить.

Отсюда сроки. Нужно успеть принять до новых выборов в Государственную Думу, пока не потеряно конституционное большинство.

И последнее. Путин так сильно боится россиян, которым из-за политических преследований пришлось уехать из страны, что запрет таким гражданам России занимать должности в государственных и местных органах повторяется аж в восьми статьях. Хотя такой поправки (все путинские поправки антиконституционные) достаточно и в главе Федеральное устройство. Путин сильно боится, что Ходорковский вернётся в Россию, займёт какую-нибудь государственную должность и будет мстить.