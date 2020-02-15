Как Зюганов решил бомбу под Россию заложить…

Не так давно президент Владимир Путин в одном из своих выступлений заявил, что Ленин заложил «бомбу» под «здание Советского Союза». Весьма странная, если не сказать больше, фраза для всех тех, кто хотя бы в школе изучал историю СССР и знает, что Союз именно Ленин и создавал. И хоть что-то читал про национально-государственную политику большевиков. Впрочем, речь пойдет не о Владимире Путине, а о формально «левом» оппозиционере Геннадии Зюганове.

Некоторое время назад лидер КПРФ в своей очередной статье высказался о предложенных президентом поправках в Конституцию. Как всегда, у Геннадия Андреевича вышла удивительная смесь показной лояльности президенту с умеренной псевдолевой риторикой:

«Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что новое десятилетие станет временем долгожданных исторических перемен. Но сразу предупредили, что инициативы главы государства принесут России пользу только в том случае, если политика правительства и изменения в Основной закон будут соответствовать интересам большинства: трудящихся, детей, молодежи, женщин, пенсионеров, каждой семьи.

Мы требуем, чтобы в Основном законе было прямо прописано следующее:

— Государствообразующая роль русского народа в многонациональной семье народов Российской Федерации. Русские составляют 82% населения страны. Все народы России осознают: они не смогут сохраниться, если сломается русский демографический и культурный хребет нашего государства. Его защиту и укрепление необходимо гарантировать на конституционном уровне…»

Вот это предложение Геннадия Зюганова о государствообразующей роли русского народа, которое, заметим, он поставил на первое место, и хотелось бы прокомментировать. При этом, на мой взгляд, совершенно нет смысла напоминать руководству зюгановской партии о марксистском понимании процесса образования государства, о том, что «государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом». А раз государство есть орган классового господства, то для коммунистов сама формулировка о «государствообразующей роли» какого-либо народа вряд ли является значимой и сколько-нибудь принципиальной. Но как бы по этому поводу мог выразиться один известный теоретик национального вопроса, «другого Зюганова у меня для вас нет».

Однако, ведь Геннадий Андреевич любит публично представлять себя и как человека, глубоко разбирающегося в русской истории, серьезно ее изучавшего. Тогда он должен знать хотя бы вот эти замечательные строки:

“Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”.

Да, чудь и весь упоминаются наряду с кривичами и словенами. А вепсов, между прочим, сейчас еще осталось около 5 тысяч человек, больше всего их живет в Карелии. Получается, что они тоже были «государствообразующие». И вепсов по исторической справедливости тоже обязательно нужно упомянуть в Конституции! Этому маленькому народу хотя бы приятно будет. А если серьезно, то даже в этом летописном эпизоде наглядно видно, что Русь-Россия с самого начала складывалась как многонациональное государство. И что характерно, его правящий класс тоже был многонациональным. Варяги, татары, немцы не только мимо проходили… Это не плохо и не хорошо, это просто объективный исторический факт.

Теперь, поскольку Геннадий Андреевич Зюганов имеет репутацию не только знатока русской истории, но и «главного коммуниста», обратимся к советскому периоду, к истории написания советских конституций. В Конституциях Советского Союза ни при Ленине, ни при Сталине никаких подобных положений о «государствообразующем народе» просто не было, да и понятно, что не могло быть. Нет их и в ранних вариантах Конституции РСФСР. Там совершенно о другом написано: «Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам». И еще: «Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик».

Упоминание о русском народе появилось лишь в Конституции 1978 года, да и то только в преамбуле: «Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и культурного развития, с учетом их национальных особенностей в братской семье советских народов». Впрочем, такие же упоминания есть в преамбулах основных законов и других союзных республик. Например, «Великий Октябрь ознаменовал коренной поворот и в судьбах украинского народа. Встав на путь социалистической революции, рабочие и крестьяне Украины при братской помощи русского пролетариата сокрушили эксплуататорский строй, разгромили буржуазно-националистическую контрреволюцию, впервые в истории создали своё государство — Украинскую Советскую Социалистическую республику». Не украинцы, а рабочие и крестьяне Украины!

Ну и самое главное. Зачем и кому нужно прописать в Конституции про «государствообразующую роль русского народа»? Тут весьма показательно, что для подавляющего большинства этнических русских этот вопрос абсолютно не интересен и не злободневен. Русские люди не страдают национальными комплексами неполноценности, они и так знают, что в России русский народ самый большой по численности и вообще – «главный». Поэтому наоборот, как раз от них можно услышать слова, что не стоит обижать остальные народы нашей страны какими-то пафосными, но маловразумительными фразами.

А вот нужно это упоминание о «государствообразующей роли русского народа», исподволь ведущее к формированию в сознании части населения идеи о национальной «исключительности», лишь относительно узкому кругу консерваторов и «патриотов». Некоторым из них оно просто будет тешить их ущемленное самолюбие. Но более активные русские националисты увидят в нем практическую пользу, ведь его довольно легко переделать в известное требование «России для русских». Ну и конечно, это положение в Конституции будет огромным подарком для всех националистов всех малых народов России! Такой замечательный аргумент в их пропаганде и агитации! А к чему в итоге это может привести – объяснять, я думаю, не надо…

Как видите, потихоньку отказываясь от советского («ленинско-сталинского», если кому-то нравится) наследия, Геннадий Зюганов и все нынешнее руководство КПРФ с его ограниченным и провинциальным, «кондовым» мышлением, совершают некую карикатурную попытку «заложить бомбу под Россию». Карикатурную потому, что упражняясь много лет в «русском вопросе» и заигрывании с РПЦ, зюгановская команда привела свою партию к развалу и потере влияния. Так что на сегодняшний день позиция КПРФ и голоса их депутатов никак не могут повлиять на процесс изменения российской Конституции, какие бы «судьбоносные» предложения не выдвигал господин Зюганов…